La Chilindrina vivió angustia

María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina).

Por posible contagio de Covid-19 y confiesa: “en mi casa y trabajo no puede haber nadie que no esté vacunado”

Agencia México

María Antonieta de las Nieves, reconocida como “La Chilindrina”, vivió momentos de angustia luego de que una persona de su equipo de trabajo diera positivo a la prueba de Covid-19.

“La verdad es que nos cuidamos muchísimo, tanto La Chilindrina como yo, en nuestro espectáculo forzosamente por ley, todo el mundo tiene que estar con cubrebocas, todos los empleados, de todos lados traen tapabocas y los artistas nada más entran se ponen el cubreboca inmediatamente, igual yo. Bendito sea Dios, todos estamos bien, estamos perfectamente sanos, estamos gozando de la vida y ya preparándonos para irnos a otra gira”, explicó la actriz en entrevista para el programa Sale el Sol.

Al respecto de la polémica que protagonizaron Pepe Aguilar y María Conchita Alonso por la postura en contra de las vacunas de la cantante y actriz mientras que el intérprete aseguró que nadie podía trabajar con él si no estaban inmunizados, De las Nieves comentó:

“Definitivamente, en mi caso, todo el mundo estamos vacunados, ya con las dos vacunas, y cuando vayamos a requerir una tercera, por supuesto que estamos dispuestos a írnosla a poner, en mi casa no puede haber nadie que no esté vacunado definitivamente, ni en mi trabajo, todos, absolutamente todos tenemos que tener ese cuidado, la gente que no se quiera atener a nuestras reglas, pues ni modo, no trabaja con nosotros”.

Finalmente, se refirió a lo expresado por Alonso, quien dijo que Aguilar era un ignorante por pedir que las personas cercanas a él estén vacunadas.

“Cada quien tiene su manera de ver las cosas y cómo hacerlas, cada quien es libre de hacer su vida como lo quiera, pero los que estamos obligados a dar la cara, que somos los artistas, pues va de acuerdo con cada quien cómo hace su espectáculo, yo sí, si hay una persona que no se quiera vacunar, bueno que espere que yo me vaya para que entre a trabajar, concluyó.