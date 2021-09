Elizabeth Álvarez confiesa sufrió malos tratos

Agencia México

La actriz mexicana reveló que durante alguna etapa de su vida sostuvo un romance con una persona que no la trató de la forma en que debía.

Sin embargo, contrario a otras mujeres que aguantan esta situación, ella supo poner remedio rápido a los actos que no le parecían de su ex.

“Yo no me he enfrentado abiertamente con el machismo porque yo no… si lo veo, solamente… no quiero usar mal la palabra, pero creo que me doy la media vuelta y no le doy la atención, cuando veo actitudes que no van de acuerdo a lo que yo pienso, mis valores y mi integridad, me alejo de ahí”, explicó en entrevista para Sale el Sol.

Al profundizar sobre sus relaciones sentimentales y lo que ella vivió con relación a la violencia de género, la esposa de Jorge Salinas confesó:

“Yo creo que en algún momento de mi vida no estuve con la persona correcta, y aprendí a no estar con la persona correcta, y no era que tuviera miedo de hablarlo, sino que realmente uno tiene que darse cuenta cuando el foco rojo está ahí y saber que no estás contenta y que no estás feliz y que irte de ahí”.

Finalmente, la guapa ojiazul destacó que más allá de cualquier ayuda, la que puso fin a esta situación fue ella misma.

“Independientemente de que, si lo tuviera que hablar con alguien, la que se tiene que dar cuenta soy yo, entonces creo que sí, en algún momento estuve con la persona no correcta, pero bueno, finalmente fui yo la que primero la escogió, y ya después me di cuenta que dije no, ¿qué estoy haciendo aquí?, ¡por favor!, ¡corre!”, relató.