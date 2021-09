Realizan CELAC

Se lleva a cabo la CELAC en Palacio Nacional.

López Obrador llama a una integración económica entre América, similar a la de la Unión Europea

La VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fue inaugurada este sábado, el presidente de México Andrés Manuel López obrador hizo un llamado a realizar una integración económica similar a la de la Unión Europea. Dentro del Foro destacó la participación del presidente de Uruguay, Luis Lacalle, quien le dijo al mandatario mexicano que estar en la CELAC no significa ser complaciente y que ve con preocupación la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde la democracia no es respetada.

Dentro del Foro, el presidente de la República Mexicana expresó que la CELAC es la herramienta primordial para poder consolidar relaciones y crear una integración económica entre América Latina y El Caribe junto con Estados Unidos y Canadá, hizo referencia a la situación en la Unión Europea, como un ideal.

Otro de los momento a resaltar de esta cumbre, fue la participación del presidente de Uruguay, Luis Lacalle, quien se dirigió a López Obrador y declaró “Participar en este foro no significa ser complaciente, señor presidente, y por su puesto con el respeto debido cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan a opositores, cuando no se respetan los Derechos Humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”.

Por otra parte el mandatario de Paraguay, Mario Benítez, destacó “mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro”.

La CELAC fue objeto de felicitaciones por parte de presidentes de otros países, quienes expresaron que el Foro da certidumbre y ha sido una herramienta positiva para la colaboración internacional.