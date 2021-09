Llegan presas de San Juan al 100%

Vecinos aledaños a la Presa de La Llave tienen que tomar precaución para pasar por puente debido a la afectación de caminos

Presa de la Estancia y de La Llave llegaron al tope de su capacidad y ya registran desbordamientos

Noticias

Tras haberse encontrado al siete por ciento la Presa Constitución de 1917 en La Estancia, y totalmente seca la Presa de La Llave, su nivel de capacidad ya llegó al cien por ciento, por lo cual se han estado abriendo compuertas y realizando algunos desfogues para evitar mayores escurrimientos.

Pobladores de La Estancia, indican que es impresionante ver de nuevo la Presa Constitución llena después de haber pasado varios años casi seca por falta de lluvias, pues ahora el temor va más a que ésta se desborde y afecte a sus habitantes cercanos, pues ya había pasado mucho tiempo desde la última vez que se le vio a ese nivel.

“Ya tenía muchos años que no se veía así, incluso su nivel no había alcanzado tanto como hasta ahora, y pues se muy bonita así toda llena, pero también da cierto temor a quienes vivimos por aquí cerca, parece ser que las autoridades están trabajando para controlarla pero si vivimos con el miedo porque pues las lluvias no paran”, comentó el señor José Cruz, poblador de La Estancia.

Aunque ha resultado ser nuevamente un atractivo para sus visitantes, pues se pudieron observar a algunas familias que acudieron a tomarse fotos y contemplar la Presa, para las autoridades representa un riesgo, pues parte de ese nivel que ha alcanzado es derivado de lluvias y escurrimientos provenientes de otros lugares, por lo que la alerta pluvial no ha parado.

Su desfogue incluso ya afectó a los palaperos, pues algunos de ellos se vieron rebasados por el nivel del agua, y tuvieron que evacuar sus establecimientos, y ahora sólo quedan a la espera de que su nivel baje nuevamente.

En lo que respecta a la Presa de la Llave, después de haber estado totalmente seca, también se encuentra ya al cien por ciento de su capacidad, afectando incluso algunas vialidades cercanas a ella, además de que ésta casi llega al ras del puente vehicular que se dirige hacia la comunidad, incluyendo su Hacienda.

Al realizar un recorrido, se pudo observar incluso como algunos de sus habitantes aledaños pasaban con mucha precaución por un puente alterno y con el miedo de poder caer a la corriente de agua, pues sus caminos principales se encontraban inundados.

Otros habitantes más, también contemplaban el nivel del agua y veían la forma en la que ésta corría por la zona, pues después de haberse encontrado seca por varios meses, ahora está totalmente llena.

Cabe señalar que personal de la SEDENA y Protección Civil, con el mismo apoyo de los ciudadanos voluntarios, hicieron la colocación de diques en puntos estratégicos en zonas vulnerables de filtración de agua para Los Nogales, Manantiales y La Rueda, con el objetivo de evitar inundaciones a sus viviendas.