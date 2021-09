Tres reglas para mantenerse a salvo: Recuerdos de la infancia

POR LUZ AMELIA ARMAS BRIZ

MAESTRA EN HISTORIA

Cuando yo era niña no existían las alarmas sísmicas en la Ciudad de México, tampoco había puntos de reunión, ni mochilas de emergencia. Pero sí teníamos un plan. En cuanto nuestro perro aullaba lastimosamente y los focos que colgaban de los techos daban de vueltas, mi madre gritaba: ¡Está temblando! ¡Todos a sus puestos! Inmediatamente, mis hermanos y yo nos dirigíamos a la puerta que cada uno teníamos asignada hasta que todo dejara de moverse y las maderas dejaran de crujir. Aquel miembro de la familia que estuviera más cerca de la habitación de la bisabuela, tenía el deber de ir a gritarle (ya estaba casi sorda) lo que estaba sucediendo y prácticamente cargarla hasta su puerta, dado que sus rígidas articulaciones ya le impedían moverse.

Teníamos la certeza de que los marcos de las puertas eran el lugar más seguro de la casa, quizás lo eran. Vivíamos en una vieja casona de Tacubaya, con anchos muros, que siempre sentimos muy sólida. Todo esto cambió cuando sufrimos el sismo de 1985. Dolorosamente, aprendimos nuevas dinámicas.

La segunda regla impuesta por mi madre para mantenernos a salvo era no comer tacos de “El Veneno”. Nunca supimos su verdadero nombre, pero este señor bajaba caminando por la calle de José Morán, desde el mercado El Chorrito hasta la avenida Pedro Antonio de los Santos. El hombre era una taquería ambulante. De su cuello colgaban tres cajones de madera amarrados por una cuerda. En un cajón llevaba chicharrón, en otro moronga y en el tercero carnitas. De su cinturón colgaban tres bolsas de plástico. Una con tortillas y las otras dos con salsas, verde y roja. Este método le permitía tener las manos libres para elaborar los tacos y cobrar. Cada taco costaba un peso. Como éramos muchos hermanos, unos días nos tocaba taco a todos y otros no, dependiendo de cuánto dinero habíamos juntado de la venta de las historietas viejas que nos regalaba el abuelo. Nunca nos enfermamos por culpa de aquellos tacos.

La tercera regla dictada por la matrona del hogar era no acercarse nunca a la Embajada de la Unión Soviética, ubicada a solo dos cuadras de nuestra casa. La sola prohibición de tal medida nos causaba mucha tentación. En todo el barrio se decía que los rusos comunistas eran ateos, robaban niños y se los comían. Aun para un niño pequeño esto era difícil de creer, sobre todo porque muchas veces veíamos a El Veneno vendiendo tacos a las puertas de la embajada. De modo que varias veces nos arriesgamos a acercarnos al sitio prohibido. Cuando los guardias abrían las puertas para darle el paso a una serie de coches negros, alcanzábamos a ver la casa hermosa que custodiaban las rejas verdes. En una casa tan bella, pensamos, digna de una condesa, no era posible que sucedieran cosas tan horrorosas.

Había algo, en cambio, que sí nos asustaba y de lo que no se hablaba nunca en casa: la existencia de OVNIS. El señor Maussan aseguraba por la televisión que estos objetos voladores no identificados eran tripulados por extraterrestres, que en cualquier momento eran capaces de abducir a los terrícolas y hacerles todo tipo de intervenciones, tanto en el cerebro como en sus cuerpos. Esto sí que nos ponía los pelos de punta y la carne de gallina. Los domingos por la mañana, nos tirábamos boca arriba en el pasto del jardín para observar el cielo en busca de naves extrañas. Después de un rato, al no ver nada raro, jugábamos entonces a encontrar nubes con formas de elefantes, gatos, conejos, etc.

Recuerdos de mi infancia.