Unidad Anti-COVID-19 efectuó 102 verificaciones

La Unidad Especial Anti-COVID-19 realizó este sábado un operativo vespertino y nocturno -con atención a llamadas ciudadanas al 9-1-1-, del que derivaron siete suspensiones ante el incumplimiento de las medidas sanitarias preventivas que fortalecen la estrategia estatal para mitigar los efectos de la pandemia.

En el municipio de San Juan del Río y en Tolimán se suspendió un bar en cada uno, en Corregidora un establecimiento de tatuajes, en El Marqués una barbería y un restaurante bar, y en Querétaro un restaurante y un salón de fiestas por no contar con protocolos de prevención para la enfermedad COVID-19, sin aviso de funcionamiento, no se mantenía sana distancia entre personas (de 1.5 a dos metros), sin bitácoras de limpieza y desinfección, y no utilizar cubreboca.

La Unidad Especial efectuó 102 verificaciones donde se supervisó el cumplimiento de la normatividad.

La Secretaría de Salud, a través de personal de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, del Departamento de Verificación Sanitaria Estatal y de las Jurisdicciones Sanitarias número 1, 2, 3 y 4, con apoyo de Protección Civil y Seguridad Pública Estatal, Protección Civil y Seguridad de los municipios de Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Querétaro, San Juan del Río y Tolimán, realizó el operativo con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias implementadas durante la contingencia por COVID-19.

A través de los auxiliares de Verificación Sanitaria se realizaron 40 visitas de fomento sanitario en las que se difundieron medidas de prevención y promoción de la salud a dueños, empleados y usuarios o clientes de establecimientos, con el fin de reducir riesgos epidemiológicos, y se visitaron 76 establecimientos que ya se encontraban cerrados.

En el recorrido se hicieron 25 recomendaciones, en las cuales se orientó sobre el llenado del Acuerdo de Voluntad a través del formulario de la COVAPP y se dieron indicaciones sobre higiene, seguridad y protección civil.

Las supervisiones de la Unidad Especial Anti-COVID-19 continuarán en la entidad de manera aleatoria, para mitigar los contagios por esta enfermedad en establecimientos y/o en atención a las llamadas ciudadanas a través de la línea de emergencias 9-1-1, para acudir a instituciones bancarias, centros comerciales e incluso reuniones sociales donde no se cumplen las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.