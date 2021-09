Estrategia de vacunación avanza de manera favorable Mauricio Kuri

El gobernador electo descartó la adquisición de vacuna contra COVID-19 por el estado

Por Tina Hernández

Noticias

Respecto a la estrategia de combate contra la pandemia, el gobernador electo, Mauricio Kuri González, descartó la adquisición de biológicos con recursos del gobierno estatal durante el último trimestre de este año.

Además, Kuri González, quien tomará las riendas del Poder ejecutivo Estatal el próximo primero de octubre compartió que en un balance que hizo con quien será su titular de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), Martina Pérez Rendón, se informó que el actual modelo de inoculación en la entidad avanza de manera favorable.

“Yo he estado hablando mucho con la próxima secretaria de Salud, desgraciadamente el gobierno federal aún no, no lo permite hacer. Va muy bien la vacunación en el estado, aunque podría estar mejor en el sentido que nos dejarán comprar vacunas”.

El próximo gobernador compartió que el proceso de la compra de vacuna por parte del estado representa que la entrega de las dosis se entregue por las empresas en un tiempo estimado de siete meses luego de la solicitud.

Es de recordar que el actual gobierno del estado, que encabeza Francisco Domínguez Servién hizo gestiones con empresas farmacéuticas para la compra de la vacuna, sin embargo estas informaron que la adquisición por estados podría hacerse hasta diciembre de este año o enero de 2022.

“Yo creo que tendríamos que seguir como va hasta ahora el esquema de vacunación. Más del 50 por ciento de los mayores de 18 años de edad ya tienen alguna de las vacunas para poder estar inmunizados”.