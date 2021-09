Lyn May pone en duda su boda con Markos D1

La vedette anunció recientemente en sus redes sociales que se casará con el joven el próximo año.

Lyn May ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses: primero por su romance con el cantante Markos D1, quien es muchos años menor que ella, y luego por la noticia de que está embarazada de mellizos.

Además, la vedette anunció recientemente en sus redes sociales que se casará con el joven el próximo año aunque este lunes, en entrevista con De primera mano, puso en duda su llegada al altar: “Markos que pone que nos vamos a casar y que no sé qué, pero para febrero falta mucho. Yo no sé por qué pone tan anticipadamente esos anuncios”.

“Yo le dije que me dejara pensarlo, pero él se desespera y pone las cosas. Le digo: ‘Déjame pensar, eso no es tan sencillo'”, agregó.

Asimismo, la vedette aclaró que lo que tiene que pensar es si se quiere casar: “Él me lo propuso y le dije: ‘Espérame un poquito, espérame 2 meses para decidir y hacer cosas’, pero él se pone nervioso”.

Respecto a los padrinos de sus gemelos, dijo que “Gustavo (Adolfo Infante) me dijo que sí, Thalía no; ya le he enviado varios recados pero no me ha contestado nada”.

Además, Lyn May se pronunció sobre la salud de Vicente Fernández, asegurando que intentará visitarlo en el hospital: “Voy a tratar de ir, aunque no creo que me dejen entrar porque no dejan entrar a nadie. Vicente está un poco delicado, es una leyenda, un gran cantante, un gran señor. Trabajamos en el Blanquita juntos y él sabe que yo lo quiero mucho”.

“Ahora que voy a Guadalajara, voy a tratar de ir a ver si me dejan entrar. Le voy a llevar algo, un recuerdito, una foto. Que sepa que estuve ahí”, añadió.