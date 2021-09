Niega Ricardo Peláez su fracasó.- Michel Leaño técnico interino.- 4 candidatos

Ricardo Pelaez tuvo chequera abierta y los resultados han sido casi puros fracasos con el equipo más popular del futbol mexicano.

AGENCIAS

Una gran inversión para traer jugadores, quemar a dos de los técnicos más ganadores en el futbol mexicano —Luis Fernando Tena y Víctor Manuel Vucetich— y no adjudicarse título alguno, no es sinónimo de fracaso para Ricardo Peláez.

El director deportivo del Guadalajara presentó a Marcelo Michel Leaño como técnico interino del Rebaño, en sustitución del “Rey Midas”, y negó que su gestión haya decepcionado: “Eso se verá hasta el final”.

“Estoy contento, este un reto apasionante y estoy enamorado de este proyecto. Nos ha llevado tiempo, ha habido tropiezos y estoy seguro que lo vamos a lograr. Esto no es un fracaso, es un proceso, y no diré eso hasta el balance final”, sentenció.

Con Peláez a cargo, el cuadro tapatío ha alcanzado sólo una semifinal y una repesca.

Peláez llegó a Chivas en 2019 y con él trajo a jugadores como Jesús Angulo, Uriel Antuna, Cristian Calderón, Alexis Peña, José Juan Vázquez y José Madueña, más el regreso de José Juan Macías. De todos estos, sólo el Canelo Angulo y Antuna son titulares en el equipo, Peña y Vázquez salieron por indisciplina, Madueña por baja de juego y Macías no rindió lo esperado. Además, el conjunto ha pasado por varios momentos de escándalos y, lo más importante, no ha llegado el título.

Además, el director deportivo del Rebaño declaró que no buscarán a Matías Almeyda, debido a que tiene un compromiso vigente con el San Jose Earthquakes de la MLS.

¿CUÁLES SON LOS CANDIDATOS?

“Si existe un plan B, que requiere tiempo. He leído mucho de que me entrevisté con varios técnicos, y que me arreglé económicamente y es mentira. Hemos respetado la jerarquía y trayectoria de Vucetich. No puedo entrevistar técnicos si tengo uno en el equipo. Plan B sí tenemos, vamos a iniciar con este sin descuidar nuestro objetivo. Hay candidatos y lo vamos a revisar con el comité deportivo”.