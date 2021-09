Phil Collins anuncia que no volverá a salir de gira

Phil Collins había hablado en noviembre sobre su regreso a los escenarios.

El Universal

Phil Collins reveló hace unas semanas que los insoportables dolores que sufre hoy en día no le permiten, de momento, sostener siquiera una baqueta.

A pesar de ello, el legendario músico volverá a los escenarios en el marco de la gira de despedida que ofrece estos días junto a sus compañeros de la banda Genesis, Genesis, the last domino?, aunque después, lo más seguro es que no vuelva a hacer una gira.

El tour comenzó ayer domingo en Birmingham, Reino Unido y, debido a los problemas de salud que padece el legendario cantautor, el encargado de tocar la batería en estos momentos es su hijo Nic Collins. No obstante, tan pronto como le resulte posible, el artista de 70 años volverá a presentarse ante el público con los otros dos miembros de la formación, Mike Rutherford y Tony Banks.

Phil Collins habló con la revista Mojo en su edición de noviembre sobre su regreso a los escenarios, y también sobre su despedida definitiva de ellos. El intérprete aseguró que, una vez celebrados todos los conciertos de The Last Domino?, no volverá a comprometerse a ningún tipo de actuación en vivo.

“La gira estadounidense y la inglesa, con eso tengo bastante”, señaló de forma tajante en su charla con la publicación, aunque Tony Banks aún confía en que su amigo cambie de parecer si sus problemas físicos se lo permiten.

“Creo que dependerá un poco de cómo vaya esta gira, de cómo la resista Phil y de cómo la reciba el público. A fin de cuentas, dependerá de cómo nos sentimos todos al respecto”, comentó el tecladista de Genesis.

Por su parte, Phil Collins había explicado a la BBC en una entrevista reciente: ”Tengo un poco de discapacidad física, lo cual es muy frustrante porque me encantaría tocar allí con mi hijo”.

Sus problemas de salud se remontan a la gira de reunión de 2007 de Genesis, cuando una vértebra dislocada en su cuello provocó daños en los nervios de sus manos.