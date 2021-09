¿Collar o Pechera (arnés)? Esa es la cuestión

Por nuestros artículos anteriores te habrás dado cuenta que pasear es uno de los verbos a los que los perros responden más y mejor. Los paseos, más que necesarios son indispensables para su desarrollo y adaptación en su entorno.

La manera más común de hacerlo es con collar; sin embargo quisimos aprovechar este espacio para detallar las generalidades de la utilización de estos dos accesorios “collar” y “arnés” o “pechera”.

Collar

Los collares son quizás la opción más popular del mercado, son económicos y hay variedad de diseños.

En Adogtados los aconsejamos como accesorio de identificación para que junto con una plaquita con nombre de la mascota y teléfono de los dueños, haga parte de la mascota continuamente. 9 de 10 animales identificados, regresan a casa en caso de extravío. Otra opción es que el collar esté bordado con esa información.

En cualquiera de los casos, el collar no es una buena herramienta para brindarle un paseo confortable y divertido; sobre todo en animales con alguna predisposición o problema respiratorio, animales reactivos o que jalan demasiado. El motivo es porque está en juego su integridad física y mental con el uso de collar como herramienta básica del paseo.

Si después de leer este artículo en su totalidad, sigues prefiriendo pasear a tu mejor amigo de 4 patas con collar, recomendamos que este sea ancho (de unos 2.5cm como mínimo), que contenga una identificación de la mascota (ya sea placa o collar bordado), que la correa vaya floja en el paseo y que sea un collar sin cadenas ni púas o pinchos y lo más acolchado posible.

Pechera (arnés)

Cada vez ha ido ganando más adeptos y si bien su uso no es una solución mágica a todos los problemas, representa muchas más ventajas que inconvenientes si se compara con un collar.

Una buena pechera debe permitir el movimiento natural de las patas del perro, se recomienda el uso de pecheras que dejen libre la zona de los hombros y las clavículas. Debe ir sobre el pecho o esternón y nunca sobre el cuello.

Sus patas delanteras no deben estar bloqueadas con alguna parte de la pechera, no debe interferir en el libre movimiento de las escápulas al caminar, el material debe ser suave, que no provoque heridas en las zonas de fricción como axilas y pecho, debe ser de material transpirable y la argolla de unión a la correa debe ser trasera para que la fuerza se reparta por todo el cuerpo y no centralice en los miembros anteriores (o patas delanteras).

¿Qué sucede con el uso del collar?

La anatomía del cuello del perro es muy similar a la del humano, por lo que los jalones pueden lastimar cervicales y causar dolor crónico.

Al tener dolor, hay cambio de conducta.

El uso excesivo de collar para paseos puede igualmente causar pérdida de pelo, franjas de pelo roto, irritación en la piel, moretones, heridas y dolor.

Existe la falsa creencia que el cuello de los perros es muy resistente y fuerte, pero a decir verdad, es una de las partes más sensibles del perro y debe estar en buenas condiciones para poder mantener la cabeza erguida, no afectar tráquea, laringe, esófago y provocar problemas oculares como el glaucoma debido a una presión ocular alterada por falta de irrigación de sangre al cerebro.

El collar puede causar: contracturas, contusiones, afectar el movimiento del cuello, causar dolor y por ende irritabilidad o reactividad ante cualquier otro objeto o animal que se cruce durante el paseo o las salidas.

Si se presentan lesiones, se puede igualmente ver afectado el lenguaje canino (la postura) frente a sus congéneres y enviar un mensaje equivocado a la hora de convivir con otras mascotas.

Además de lo mencionado, puede igualmente afectar los conductos y ganglios linfáticos, por lo tanto, puede llegar a deprimir el sistema inmunológico; el hueso de la lengua puede lastimarse y generar dificultad respiratoria y dolor al tragar.

Las vértebras y discos intervertebrales podrían igualmente verse afectados y producir a largo plazo, degeneración de huesos, articulaciones, columna y hernias discales.

El cuello concentra igualmente un gran número de partes y nervios que se afectarían y perturbarían el funcionamiento normal de todos sus sistemas:

El timo, la médula espinal, los nervios periféricos, los nervios simpático y parasímpatico también se encuentran localizados en esta zona y pueden llegar a presentar daños directos o indirectos debido a la presión ejercida y con ello afectación de funciones neurológicas y funciones vitales como: visión, latidos cardiacos, digestión, ritmo respiratorio, lesiones en la tiroides, etc.

El uso de la pechera o arnés previene todos los daños causados por el collar y le da al perro la libertad que necesita para su desarrollo emocional. Un perro acostumbrado a caminar con pechera, te hará la vida más cómoda porque tendrás mejor manejo de la totalidad de su cuerpo, más puntos de apoyo para poder manipularlo y brindarle paseos sanos a nivel mental y físico.

Para cerrar con broche de oro este artículo, dejamos fotos de algunos de nuestros rescatados en búsqueda de un hogar para toda su vida.

