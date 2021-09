Gabriel Soto e Irina Baeva ganan demanda a Laura Bozzo

Gabriel Soto e Irina Baeva.

La conductora no se presentó a la audiencia

Agencia México

Gabriel Soto e Irina Baeva confirmaron a los medios de comunicación que la conductora de origen peruano Laura Bozzo no acudió a la audiencia legal tras la demanda de difamación que emprendieron en su contra.

“Se hizo el desahogo de las pruebas, y bueno, la contraparte no se presentó, entonces ahora sí que ya la demanda procede y como yo lo dije siempre, el objetivo es marcar un precedente de que no se puede denigrar de esa manera, no pueden utilizar este tipo de lenguaje en contra de alguien, en contra de nosotros en este caso, en este caso en televisión internacional, denigrando nuestra reputación, nuestra dignidad, llamándonos cosas la verdad que la verdad no vienen ni al caso y se marcó ya el precedente para que haya un respeto entre la gente que está detrás de los micrófonos y tiene el poder de opinar y siempre hay un límite en la libertad de expresión”, señaló el mexicano.

Por su parte, Irina añadió: “Cada quien es libre de opinar y sobre todo sabemos que finalmente es parte de los medios de comunicación, pero creo que siempre y cuando exista el respeto de por medio y el conocimiento de causa, en este caso no existió, las palabras que fueron utilizadas fueron altisonantes y bueno, ya sabemos la causa de la demanda, la contraparte no se presentó, no se presentaron sus abogados ni el pliego de posiciones, por lo cual ya se pasa a sentencia definitiva”.

Después de que Gabriel dijo desconocer si Bozzo recibirá una sanción económica o deberá realizar una disculpa pública por sus

acciones, la rusa subrayó: “Yo no le deseo mal a nadie, pero cada quien es responsable de sus decisiones y de las consecuencias”.

A su vez Gustavo Herrera, abogado de la pareja, destacó que en breve se dará a conocer el castigo que las autoridades darán a Laura Bozzo.

“Únicamente se descargó la prueba confesional contra la señora Laura Bozzo, al no estar presente, y estar debidamente cita con oportunidad por medio del actuario adscrito al juzgado, se le hizo efectivo el apercibimiento de ser declarada confesa de las posiciones que anteriormente fueron calificadas de legales por parte de la juez, ya no va a haber audiencia, en este momento se alegaron verbalmente lo que a nuestro derecho convino y ya está citado para el expediente para dictar la sentencia, ya está en manos de la juez para dictar la sentencia definitivo que en derecho corresponda”.

Fue en octubre del año pasado cuando Gabriel e Irina emprendieron una lucha legal contra Bozzo, por decir palabras altisonantes contra Baeva y Soto, a quien calificó como “el desgraciado del año”.