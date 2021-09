Modifican topes en Jardines de la Hacienda, ante la petición vecinal

El tope propiciaba el constante golpeteo de los autos al pasar, había inconformidad.

Por Luis Montes de Oca

Noticias

Lo que había sido recibido con beneplácito por los vecinos de algunas calles de Jardines de la Hacienda, entre otras de Hacienda la Tortuga, con la dignificación de las calles, colocando concreto hidráulico, se tornó en ácida crítica con la desproporción de los topes que se colocaron, toda vez que los autos, aún pasando inclinados, raspaban en la parte inferior.

Noticias dio cuenta de ello y entre los vecinos había quienes querían levantar firmas, inclusive interponer una demanda.

No hubo necesidad de ello, se giraron las instrucciones y los responsables tomaron cartas en el asunto.

Cabe destacar que una vez concluidos los trabajos, o abierta la calle a la circulación, se volvió a interrumpir el paso, para que quedara la obra dentro de las especificaciones en las superficies de rodamiento, sin embargo, los topes —pese al malestar que causaban—, quedaron igual.

No obstante a lo anterior, ayer nuevamente entraron las brigadas de trabajadores a modificar las especificaciones y reparar de alguna manera, para que los autos no golpeen, alargando el ancho del tope al pasar de 2.80 metros a casi cinco metros, por 20 centímetros de alto, con lo que se espera que los autos, frenen, hagan alto, pero al pasar no se golpeen ni se entorpezcan con el doble flujo vehicular.

Entre los comentarios, además de expresiones como “¡Bendito sea Dios!, no eran topes ¡eran bardas!”, o “qué bueno, ya era hora”, hubo de todo:

“Estamos muy agradecidos, dijo una de las vecinas, habían dejado un muy buen trabajo, una calle muy bonita y con esos topes todo se echaba a perder, que bueno que atendieron la petición y los están modificando”.

Entre los comentarios críticos están: “Ratifico, me da mucho coraje que re trabajen lo trabajado y por supuesto con el dinero de la ciudadanía, les falta una real planeación y tener en los departamentos que correspondan gente experta”.

“Un comentario de antes —dijo otra vecina—: horribles topes, se pudieron hacer a conciencia y no trabajar doble, pero bueno, el hecho es que ya los están haciendo decentemente”;

“desafortunadamente sí faltó planeación, lo importante es que sí se dieron cuenta que algunos autos se golpeaban de la parte de abajo al pasar. Por otro lado, esperemos que no se incremente el tráfico nuevamente”; “bueno sí, se hubieran ahorrado los reclamos innecesarios además dinero y tiempo, pues ya están en la corrección y ahora los van hacer más amplios —eso me comentó uno de los trabajadores, señaló una de las colonas—… esperemos no se incremente el tráfico pesado”.

Pese a lo crítico de algunos de los comentarios, no hubo quien opinara de forma contraria, todos coincidieron en que hacía falta modificar las especificaciones, porque sí era un daño a los autos y un malestar. Una señora nos confió que ya no quería sacar su auto, porque se le maltrataba en cada pasada.

Finalmente se agradeció que el alcalde Luis Bernardo Nava haya escuchado esta petición ciudadana y, girado instrucciones para que la secretaría del ramo y las empresas responsables dejaran un paso adecuado, porque nadie está en contra de los reductores de velocidad, pero si lo estaban con un diseño inapropiado, que ya se modifica.