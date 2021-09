Se abre socavón en Peñuelas

Mide un metro de profundidad y dos de largo

Tina Hernández

Noticias

Desde hace dos semanas se abrió un socavón en la calle de Estibadores que hoy mide un metro de profundidad y dos metros de largo, y que debido a las lluvias de las últimas semanas se encuentra cubierto de agua, lo que dificulta que los automovilistas lo visualicen.

De acuerdo con los colonos, que realizaron la denuncia ciudadana a esta casa editorial, desde que surgió este hundimiento ya cayeron cinco unidades de transporte, entre ellas un camión de pasajeros.

A decir de los quejosos para buscar que se repare la calle se comunicaron en diversas ocasiones a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) en donde se les informó que la situación se atenderá entre el 04 y 14 de octubre.

María, una ciudadana que vive frente a donde se formó el socavón compartió que por tratar de las dimensiones de este socavón es necesario que las autoridades le den prioridad, ya que en la zona habitan familias con menores de edad que pueden caer en él, además que el hoyo dificulta el tránsito por la calle.

Los habitantes compartieron que el socavón se abrió por las constantes lluvias de las últimas semanas, sin embargo también se debe a que una empresa dedicada a la producción de lácteos desecha el excedente de su producción en el drenaje, realidad que satura la infraestructura hidráulica y el agua salga por los registro de las vivienda sin que ocurra una precipitación.

“Los desechos de esta empresa terminan en nuestros registros, todo el día están saliendo por nuestros patios, es un olor horrible, pero además terminan en la calle en donde se hizo el socavón, yo ya me comunique con municipio de Querétaro y gobierno del estado, pero lo único que me dicen es que esa empresa no es competencia de ellos, yo hago un llamado a las autoridades para que atiendan el tema del socavón y los desechos de la empresa”.