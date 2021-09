Habitantes de La Rueda no abandonaron viviendas por miedo a robo

Realiza Guardia Nacional patrullajes día y noche para salvaguardar los bienes de las viviendas afectadas en San Juan y Tequis

Por Josefina Herrera

Noticias

Tras las inundaciones que vivieron los habitantes del fraccionamiento de La Rueda en días pasados, en San Juan del Río varios de ellos prefirieron no abandonar sus viviendas a pesar del ingreso de agua por el miedo a perder sus pertenencias o que algún amante de lo ajeno se aprovechara de la situación para meterse a sustraer sus pertenencias, así lo confirmó Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal.

“Aquí el problema que tenemos en La Rueda es que hay ocupaciones de vivienda extraña, hay quien se apodera de viviendas que no son dueños de ellas, y que muchas veces son ellos los invasores que cometieron el delito de meterse a la brava a una casa y se meten a ver qué le quitan al vecino, entonces me parece que hay un trabajo de Infonavit importante de venir a revisar que sus viviendas donde ellas no estén siendo asaltadas o invadidas”.

Recordó que en el 2017 cuando esta colonia resultó también afectada por el agua, varios vecinos fueron víctimas de esta situación, y es por ello que en esta ocasión no se quisieron arriesgar a dejar sus casas solas.

“No estoy seguro si hicieron o no detenciones, sigue esa problemática, nos afectó esta situación, hubo gente que no se quiso arriesgar a dejar su casa por esa situación y pues hay que seguir trabajando en La Rueda, hemos hecho un esfuerzo nosotros de traer acciones para cambiarle la cara a la colonia”.

Misma situación, se vive en Tequisquiapan, pues aún hay varios habitantes que por el miedo a que se metan a robarles sus pertenencias, prefieren no abandonarlas a pesar de la situación crítica que están pasando con el nivel del agua.

Cabe resaltar que ante estos hechos registrados, la Guardia Nacional ha intensificado patrullajes durante el día y la noche, tanto en el municipio de San Juan del Río, como en Tequisquiapan, en donde hay una coordinación tanto de policía estatal como municipal, así como de Protección Civil.

Además de ellos se encuentran realizando acciones de limpieza y apoyando con lanchas para poder trasladar a quienes no pueden moverse de sus domicilios derivado de la creciente del agua.

Asimismo, en el caso de La Rueda, el edil sanjuanense también señaló que para frenar estos actos de delincuencia, han servido los Comités Organizados, pues de inmediato se ponen sobre aviso ante cualquier acto de sospecha.

“Esa es la mejor solución, el mejor camino, en el de ciudadanos organizados que se hablan entre sí, que se conocen, que arman grupos de chat de WhatsApp, etcétera, hay que actuar rápido, si tú le hablas al presidente de colonos y él rápido dispara una alerta, el hecho de venir nosotros a tocar puerta por puerta, no es que no lo hagamos, pero cuánto te lleva llegar aquí a dos mil casas que hay en La Rueda, más sin embargo un mensaje llega en segundos, y eso es importante, estar coordinados con Ejército y Guardia Nacional”.

Agregó, que este mismo sistema de alertamiento, sirvió para dar aviso inmediato sobre la situación del nivel del agua que les llegaría, ya que ha estado en contacto con ellos frecuentemente a través de estos grupos de alerta, pues cuando han ido a entregar apoyos, para eso son sus datos, para poder mantener esa comunicación, sobre todo en las 18 colonias de mayor riesgo.

Familias afectadas por inundaciones prefieren no moverse de sus viviendas por el miedo a que les roben parte de su patrimonio