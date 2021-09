“Lo que te choca, te checa”: Susana Zabaleta

Susana Zabaleta.

Habló sobre el rechazo de Eduardo Verastegui a las relaciones del mismo sexo

Agencia México

Susana Zabaleta fue tajante ante las preguntas de la prensa con relación a la negativa de Eduardo Verastegui a que se permitan los matrimonios del mismo sexo.

Durante la conferencia de prensa del musical The Prom, en el que se habla de la importancia de respetar las preferencias sexuales, la actriz rechazó lo expresado por su colega y comentó:

“Yo creo que cada uno… yo creo que se reduce a una frase que siempre dicen que ‘lo que te choca, te checa’, entonces ahora sí, con la pena, pero es que eso pasa, ¿por qué de repente a la gente le agrede algo que no tiene que ver con su vida?, a mí qué si el señor le da un beso al otro señor y es feliz, yo lo respeto a él… hasta a Paty Navidad respeto”.

De la misma manera, destacó que ella ha vivido en carne propia los ataques de la gente por algunas decisiones que ha tomado en su vida personal.

“Imagínate, yo viví 5 años con una persona 19 años menor que yo, y ¿tú sabes la cantidad de críticas que recibí?, no solo de la prensa, sino de gente porque ‘¡ay, ya le llegó lo cougar!, y entonces ella es la que le paga’, o sea, ¿por qué?, ¿en qué te afecta mi felicidad?, o sea, llegó al punto en que tuve que hacer esa relación un secreto”, explicó.

Previo a estas declaraciones, Susana también hizo un llamado a sus colegas que tienen problemas con Hacienda, asegurando que a pesar de ser duro para ellos, deben pagar lo que el gobierno les solicita.

“Tenemos que pagar impuestos, aunque seamos actores, tenemos que pagar impuestos, aunque seamos artistas, no hay manera de escaparse de eso, yo lloro cada vez que pago impuestos, me choca pagar impuestos, a mí me da mucho coraje y lo digo”, manifestó.