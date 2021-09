El impacto estadounidense en el cine japonés

Toshirō Mifune

POR JAIR BENJAMÍN VALDEZ ROSALES

LICENCIATURA EN HISTORIA,

FACULTAD DE FILOSOFÍA, UAQ

Una vez que Estados Unidos ganó la Guerra del Pacífico y que el Imperio Japonés aceptara su rendición ante los norteamericanos, se establecieron grupos de soldados comandados por el general Douglas MacArthur, Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas (SCAP en inglés), los cuales se encargaron de revisar y censurar todo el material propagandístico relacionado tanto con el militarismo japonés como con el Comunismo. Pero lo que no tomó en cuenta el imperio yanqui fue que con estas acciones, indirectamente, estaba promoviendo nuevas perspectivas del cine japonés en el periodo de la Posguerra.

Hasta antes de la ocupación estadounidense, los cines y las productoras japonesas no mostraban e incluso censuraban escenas en donde aparecieran besos, ya que eran consideradas como innecesarias para los militares japoneses de la época, pero a partir de 1946 con el apoyo del general MacArthur se mostraron películas alusivas al romance y a la vida estadounidense, en donde los besos, el empoderamiento de las mujeres y la sensualidad se volvieron elementos indispensables para mostrar nuevas manifestaciones del amor a través del cine.

Aunado a esto, los soldados estadounidenses establecieron ciertas limitaciones y prohibiciones al momento de realizar escenas con alto contenido sexual, las cuales eran censuradas por la Asociación de Diversiones Recreativas (RAA por sus siglas en inglés) por lo que muchos directores de cine tuvieron que darle un cambio de perspectiva al desarrollo de este tipo de escenas cambiando el enfoque de la cámara para que fuera acorde a las necesidades de las autoridades estadounidenses.

A partir de 1946 varios actores japoneses emigraron a Estados Unidos para aprender de los del cine de Hollywood para mejorar su actuación, entre los cuales podemos destacar a Toshirō Mifune y a Kinuyo Tanaka, siendo esta última una de las mujeres más importantes del cine japonés de época al ser de las primeras directoras del cine japonés y musa de uno de los directores más reconocidos de su tiempo: Yasujirō Ozu.

Yasujirō Ozu fue uno de los directores más importantes de esos tiempos, ya que no solo hacía películas acorde a los lineamientos que había establecido Estados Unidos en esos tiempos, sino que también le dio fama a uno de los géneros más importantes para el cine japonés de la época como el Shomin Geki (Drama de la gente común), el cual mostraba la realidad del pueblo japonés una vez que se establecieron los soldados estadounidenses y como el American Way of Life (modo de vida estadounidense) influía en las familias japonesas.

Gracias a estos cambios, el cine japonés se consolidó como uno de los mejores del Continente Asiático, además de que se desarrolló una época de oro para este cine que duraría hasta la década de 1960, en donde no solo se consolidó el Shomin Geki como uno de los géneros más importantes para el país del sol naciente, sino que trajo consigo el desarrollo de otros géneros relacionados con la animación y la ciencia ficción y la consolidación de actores y directores de renombre a nivel nacional e internacional, como Toshirō Mifune, Kinuyo Tanaka, Yasujirō Ozu y Akira Kurosawa.