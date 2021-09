Epigmenio González Flores. Insurgente queretano. (Segunda parte)

POR GUADALUPE ZÁRATE MIGUEL

Los documentos de sus dos juicios y las cartas de prisión nos revelan sus preocupaciones, ocupaciones y pasatiempos. Estos papeles nos lo muestran como un hombre laborioso que no dejó de luchar por su libertad, a la vez que continuó estudiando filosofía, historia, moral, poesía y matemáticas. Fue apreciado por sus compañeros de prisión debido a que se dedicó a la enseñanza de la lectura y escritura, así como a la elaboración de artesanías para vender y obtener algunos ingresos.

Epigmenio continuó con su labor rebelde dentro de la cárcel por lo que enfrentó en 1815 un segundo juicio por el delito de infidencia. En esta ocasión fue acusado de escribir y leer el soneto titulado La Aurora Queretana, en el que rememoraba el inicio de la insurgencia. Ya no fueron armas o planes militares los instrumentos elegidos para continuar la lucha, fue la poesía el medio para conservar y difundir la memoria de la primera etapa de la lucha. Por desgracia, no he encontrado el texto del soneto. Algunos de los documentos encontrados en su celda fueron remitido al Santo Oficio para su examen.

Por ser confeso de infidencia, reincidente y contumaz se le condenó a muerte, pena que le fue conmutada por prisión perpetua en Filipinas. Ahí permaneció preso hasta que España reconoció la independencia mexicana y lo liberó. Sin ambargo, pudo regresar a México hasta 1838, debido a la falta de recursos. En 1839 el presidente Nicolás Bravo reconoció sus méritos y lo nombró vigilante en propiedad de la Casa de Moneda de Guadalajara. Nunca volvió a residir en Querétaro, su ciudad natal. Murió en Guadalajara el 19 de julio de 1858, en medio de la pobreza y después de vivir el gran desastre nacional a causa de las luchas civiles y la pérdida de la mitad del territorio. En Querétaro se le declaró benemérito en 1827 y nuevamente en 1878 se le rindió hemenaje, fecha en el que posiblemente se realizó el retrato que conocemos. Su nombre fue grabado en la Columna de la Independencia en la Ciudad de México. En 1989 el municipio de Querétaro gestionó el traslado de sus restos, estos fueron recibidos el 15 de septiembre y se encuentran en el Mauseoleo de los Persojes Ilustres de Querétaro.