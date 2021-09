Hoy rinde protesta como diputado local

El alcalde con licencia, Guillermo Vega, rendirá protesta como diputado local en la LIX Legislatura de Querétaro.

Dejo un San Juan mejor que el que recibí: Memo Vega

Por Josefina Herrera

Noticias

“¿Dejo un San Juan peor, igual o mejor del que lo recibí? y la respuesta objetiva es que dejo un San Juan mejor”, así lo precisó Guillermo Vega Guerrero, después de haber tomado licencia definitiva para dejar el cargo de presidente municipal, pues indicó logró hacer grandes cambios en el municipio con la ampliación de mayor obra, presupuesto, apoyos sociales, y dejando unas finanzas totalmente sanas.

“¿Cómo logró llegar a esa conclusión?, es muy sencillo, cuando yo reviso cualquier rubro, por ejemplo obra pública, pues me doy cuenta que en el pasado hacían anualmente de 80 a cien millones de pesos por año, nosotros traemos en obra, 300 millones por año; cuando yo reviso en el tema de desarrollo humano, que becas por ejemplo daban dos mil, hoy doy 13 mil; cuando yo reviso el presupuesto que tenían de 630 millones, yo traigo mil 300 millones; cuando yo reviso cómo estaba la ciudad, cuántos policías había, patrullas, si había cámaras, arco lector, y veo que hemos mejorado el ingreso de policías, ya tenemos C4, ya tenemos patrullas, radios de comunicación, etcétera, digo estamos mejor y diría que sin duda”.

Aceptó que aún hay muchos temas por resolver, ya que no todo es miel sobre hojuelas, pues quedó aún pendiente continuar avanzando en seguridad, ecología, imagen urbana, así como en entradas y salidas de San Juan, sin embargo el tiempo y el dinero ya no le alcanzó, pero confía en que Roberto Cabrera será un buen sucesor.

En cuanto al tema financiero, destacó que lo más importante para du administración es no haberse endeudado aún más, y se enfocó en pagar la que ya se venía arrastrando, pues están a casi cinco millones de lograrlo, por lo que está haciendo un esfuerzo mayor para conseguirlo.

“Nosotros entre deuda registrada ante Hacienda y deuda no registrada en Hacienda quedan proveedores, laudos, obra pública, impuesto, servicios, teníamos un número que sobrepasaba los 200 millones de pesos, convenios que no se habían cumplido, nosotros estamos hoy en día pues a menos del 10 por ciento de ello, estamos a punto de pagar la deuda que es menor a los cinco millones, estamos haciendo esfuerzos para ya liquidarla antes de irnos”.

En este sentido, agregó que el legado mayor que deja esta administración es no haber endeudado más a San Juan, pues sólo se dedicó a pagar, peto el mayor legado que también dejan es el haber podido duplicar el presupuesto de egresos de 630 millones a los mil 300 millones, pues aunque suena mucho dinero para el nivel de necesidades es raquítico, considerando que la población ya llega a los 300 mil, pues de 1980 a la fecha, esta cifra se cuadruplico.

Agregó que para lograrlo, tuvo que trabajar de la mano con los ciudadanos, pues era imposible que cualquier alcalde pudiera trabajar con ese presupuesto, pues no iba a alcanzar para tanta petición, y lo que ayudó es que la misma población jaló con el gobierno con el pago de su impuesto Predial, la llegada de nuevas empresas, traslados de dominios, así como de licencias de funcionamiento.

“Le dejaremos a la siguiente administración un camino financiero con viabilidad, un presupuesto que seguramente podría crecer el presidente Roberto Cabrera porque yo diría que el municipio de San Juan para poder hablar de que en unos 10 o 15 años cambiara, de fondo requeriría traer un ritmo de inversión anual de cerca de mil 800 o dos mil millones de pesos al año, esto implica gestionar más en el senado, esto implica seguir ampliando la base de contribuciones, entonces el gran problema es que también ocupan apoyo, entonces en la medida en la que todos cargamos con la necesidad de pagar, vamos a tener mejores resultados”.

Asimismo, habló de que todas estas acciones le sirvieron para subir cuatro niveles de la calificación crediticia, lo cual también es una señal de que las cosas durante estos casi seis años se hicieron bien en materia financiera, pues ello implica ir pagando lo que se debe y no gastar más, pues el objetivo es poder eficientar los recursos, la manera de cobrar, romper con vicios e invertir de una forma transparente, “estamos contentos que recibimos un municipio yo diría con ganas de crecer pero con limitantes financieras, limitantes administrativas, hoy hemos liberado al municipio de esas trabas, estamos entregando un municipio más competitivo en un momento bien difícil que es la pandemia”.

Tras haber logrado cumplir varias de sus metas dentro de la política, el haber alcanzado una reelección como presidente municipal, y ahora volver como diputado local, Vega Guerrero se siente satisfecho del camino que recorrido gracias al apoyo y confianza de la ciudadanía, pero no descarta la posibilidad de llegar a ocupar otros cargos de mayor nivel en un futuro, aunque tampoco desea enviciarse dentro de esta profesión.

“Por supuesto que a mí me encantaría en algún momento de mi vida ser senador, ser diputado federal, ser gobernador, pero bueno en la política he aprendido que más allá de lo que uno quiera es ir consolidando lo que uno pueda, y eso hoy en gran día depende de las circunstancias, de los momentos, de las oportunidades que se presentan, entonces sí tener un pensamiento mediocre porque no es ese el concepto, yo creo que es tener un concepto del futuro muy aterrizado, si se vale soñar pero no se vale ser iluso para no ser desilusionado, es decir pies en la tierra, así es que el futuro lo va construyendo uno con el presente, tampoco hay que necear, si la vida me dice en algún momento hasta aquí me dedicaré a otra cosa, me encanta la política pero tampoco estoy obsesionado”.