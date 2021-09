Algunas de ellas sufrieron grandes pérdidas en cultivos y bienes materiales.

Más de 80 viviendas en Bordo Blanco tuvieron afectaciones

Por Josefina Herrera

Noticias

Alrededor de 80 viviendas en la comunidad de Bordo Blanco, se vieron afectadas por el desbordamiento de la Presa Centenario, dejando pérdidas en bienes materiales, cultivos y ahogamiento de algunos animalitos, relató Erick Gonzalo Cruzado, quien vive en la parte más baja de esta localidad.

Explicó que él y su pareja se dedican a la siembra y tienen una granja de conejos, sin embargo, desde el sábado en poco tiempo comenzaron a ver como perdían su fuente de ingresos, debido a la velocidad con la que subía el agua, y no alcanzaron a rescatar mucho.

“Básicamente perdimos alfalfa, siembra de maíz, dos parcelas, en árboles frutales manzanas, duraznos, ya se secaron, y pues tenemos una granja de conejos, igual perdimos congeladores, la de la molienda de carne, una empacadora al vacío, como 16 bultos de alimento, acá alcanzamos a salvar como 34, ya se consumieron, y algunos animales también se murieron ahogados, no alcanzamos a sacarlos, era tarde cuando ya vimos como estaba, pues ahorita básicamente es eso lo que más nos está pegando”.

En cuanto a su cosecha, detalló que la de maíz se estaba dando bien, y la de alfalfa cada mes hacían cortes, pero con la inundación, éstas se perdieron, por lo que considera una pérdida económica de 15 a 20 mil pesos por cada una de sus siembras, y recuperarse les va a llevar tiempo.

“Cuando la ponemos la primera vez no sale entre unos 15, 80 mil pesos, entonces ahora por el número de parcelas no solamente soy yo el afectado, aquí habremos más de 80 en la comunidad que está completamente inundado, esto no va a ser pronto, estamos considerando de que más o menos en lo que la tierra esté buena para poder trabajar dentro de unos cuatro meses que se vaya el agua y se regrese al río, calcúlale como unos dos meses, tres, y otro mes para que pueda entrar la máquina porque está muy lodoso, entonces va a estar muy tardado”.

Dijo que la situación fue muy traumática para ellos, pues cuando los alcanzó el agua, ellos no se encontraban en su domicilio, y en cuanto les marcaron para que de inmediato acudieran a rescatar lo más que pudieran, en 15 minutos que se tardaron en regresar, ya no pudieron hacer mucho.

“En lo que me marca un amigo pudimos tardar yo creo que exageradamente unos 15 minutos en venir, ya esto era increíble, puedo compartir unos videos en los cuales se ve como arrastro los carros, como se comienza a inundar, todo fue cuestión de nada, estamos hablando de que lo grueso comenzó como al mediodía del sábado, y para las dis, tres de la tarde ya estaba cubierta la parte de abajo, nos inundados dos metros completamente, y fue exagerarle en unos 30, 40 minutos que no alcanzamos hacer mucho”.

Aunque ya está comenzando a bajarles el agua, señaló que ahora espera que las autoridades puedan apoyarlos, pues registraron grandes pérdidas, y aunque ya hubo un acercamiento por parte del presidente municipal, Antonio Mejía Lira ahora sólo les queda esperar a que cumplan su palabra y entren a los programas prometidos.

