Faltan 9 meses para la inauguración de Refinería de Dos Bocas

El presidente López Obrador supervisó los avances de la Refinería de Dos Bocas

Daniela Montes de Oca

Noticias

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, supervisó los avances de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en su recorrido destacó que con ella la República será autosuficiente y dejará de comprar gasolina y diésel al extranjero con lo que también dejará de haber “gasolinazos”, además de que recordó que se están rehabilitando otras seis refinerías y que se está adquiriendo la de Texas.

“Es un complejo petrolero único en México, que se está levantando aquí en Dos Bocas, paraíso Tabasco” declaró el mandatario federal a través de sus redes sociales, en un video en el que informó que este domingo supervisó las obras.

“Están haciendo esta obra para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo, que antes se exportaba, ahora va a procesarse en México; así como esta nueva refinería, ya estamos adquiriendo la refinería Texas (…) y se están rehabilitando seis refinerías” expresó.

Dijo que entre semana son 30 mil los trabajadores que están laborando en estas obras, todos mexicanos y agregó que con este proyecto “vamos a ser autosuficientes, qué significa esto, que ya no vamos a comprar gasolina, diésel en el extranjero, se va a producir todo en México y vamos a poder garantizar que no aumenten los precios de los combustibles, que no haya gasolinazos”.

El recorrido lo hizo junto al gobernador de Tabasco Carlos Merino, la secretaria de Energía y directora ejecutiva del proyecto Rocío Nahle y el director de PEMEX Octavio Romero, ante ellos reiteró que PEMEX estaba en la ruino y que ahora se está levantando la empresa.