Katya Vega evitará sesiones sexys

Katya Vega.

En lugares emblemáticos

EL UNIVERSAL

A Katya Vega, viralizarse en las redes y convertirse en “Lady Lencería” le trajo una fama momentánea, pero también una gran enseñanza: no hacer sesiones sexys en lugares emblemáticos porque luego trae problemas.

Fue en 2018 cuando ella apareció con un body transparente arriba de un piano y aunque parecía normal, la polémica se dio cuando trascendió que las fotos fueron tomadas en el Palacio Nacional, residencia oficial de los presidentes mexicanos.

“¡Ufff qué quemón! Fue polémico y me di a conocer, pero ahora lo pensaría dos veces, creo que aprendí la lección de no ir a lugares emblemáticos”, comenta. Ahora, a tres años de ese episodio, ella ya debutó como madre y pudo cumplir con algunos sueños: participar en varios videohomes como “Camelia La Traficante”.

“La verdad es que tras ser mamá se me hizo un cuerpazo y me siento deseada, me quedaron más anchas las caderas y eso lo presumo en las películas”, dice de manera picante.

Sin embargo, a pesar de ser una atractiva mujer curvy, asegura que no traspasará la línea de abrir una cuenta en OnlyFans.

“Cuido la parte de ser mamá y creo que no llegaría a hacer cosas más extremas”.