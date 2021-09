Reconocen a César Bono por 50 años de trayectoria artística

El actor César Bono recibió un homenaje por sus 50 años de trayectoria en la televisión.

Con el público aplaudiendo de pie, fue como el actor César Bono recibió un homenaje por sus 50 años de trayectoria en la televisión, justo después de haber ofrecido su función 3 mil 451 de la obra “Defendiendo al cavernícola”.

“Durante hora y media les he dicho todo lo que siento por ustedes, y en cincuenta y tantos años creo que también lo he demostrado, muchas veces los hechos son más que frases, yo los amo, yo me debo a ustedes, esto es mi vocación y mi misión, estoy aquí para divertirlos, para tomar su mano y que sintamos cosas al mismo tiempo, de alegría, de tristeza y de emoción, gracias por tantos años y por tantas cosas”, dijo César Bono.

Como parte de este homenaje, el productor Morris Gilbert y Mejor Teatro invitaron a la actriz Raquel Garza, a la periodista Susana Moscatel y al especialista Álvaro Cueva, para hablar sobre su carrera en televisión.

“A mí siempre me ha conmovido trabajar cerca de César Bono, porque créanme, es de los actores que entregan su vida, su amor, su dedicación, su tiempo, su locura y su creatividad al escenario, pocas veces he visto cómo el público le agradece eso”, comentó Raquel Garza.

La actriz recordó que cuando compartió el escenario con él en la obra “Sexy laundry”, dando siete funciones a la semana durante seis meses, y aseguró que en cada una de ellas el público se ponía de pie, algo que consideró conmovedor.

A través de un video se realizó un viaje por su trabajo en la televisión, con programas como “Los días felices de Kleenex”, “La familia Burrón”, “Topo Gigio”, “Mi secretaria”, “Hogar, dulce hogar”, “Alegrías de mediodía”, “Un original y 20 copias”, “Hospital de la risa”, “Salón de belleza”, “Hospital El paisa”, “¿Qué nos pasa?”, “Todo incluido”, “La familia Peluche”, “Mujer casos de la vida real”, “Nosotros los guapos” y más recientemente “Vecinos”.

Álvaro Cueva le explicó a Bono cómo su trabajo en “Cars”, donde prestó su voz a la grúa Mate, lo unió a su hijo Leo, con quien disfrutaba cada una de las películas de esta saga.

Este evento se realizó en el marco del 20 aniversario de César Bono protagonizando “Defendiendo al cavernícola”, una hazaña que pocos actores han logrado.