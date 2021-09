Alicia Machado confiesa que fue víctima de violencia doméstica

La exreina de belleza Alicia Machado.

Agencia México

La exreina de belleza Alicia Machado confesó durante su estancia en “La Casa de los Famosos” que en una etapa de su vida sufrió violencia doméstica.

“Hay un solo cuate con el que salí que me puso una mano encima, que me pegó muy feo, un cabr$%, créeme que ya lo pagó”, contó la venezolana a Manelyk González en el reality.

Por otra parte, Machado también recordó su noviazgo con Pablo Montero, del cual dijo que en su momento lo amó mucho a pesar de que era “ojo alegre”.

“Él andaba de mujeriego. Siempre fue bonita la relación. Yo tenía como 23, 24 años y yo estaba. Me llevaba a todos lados, sus hermanos eran lo máximo, su familia también. El tiempo que fue, fue. Vivía en Miami, estaba haciendo una serie en Miami, jamás peleamos”, explicó la ex Miss Universo.

“Mi tema era que no se le iba ninguna viva. Charro al fin. Uno deja de sufrir cuando tú quieres que un hombre se comporte de una forma que él no es”, añadió.

Finalmente, y contrario a otras mujeres, Alicia dijo preferir a los hombres que no le dicen toda la verdad, mientras Montero escuchaba lo que decía su colega de él.

“Era muy mentiroso, a veces lo agradezco, a mí no me gusta un hombre tan sincero, ¿para qué? Si va a mentir, ¿para qué?, nunca dejo a un hombre por infiel, lo dejo por pendej$, porque me di

cuenta, todos los hombres son infieles, el pedo es que no te dé tu lugar y tú no te des cuenta. Mientras yo no me dé cuenta, yo estoy feliz. Mientras yo sea la catedral y no me entere de nada a mí me da igual, hasta que yo me entere, porque ese es el problema, a menos que sea una relación abierta”, concluyó.