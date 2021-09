Así reaccionó Niurka Marcos al escuchar del cáncer que padeció su ex Bobby Larios

La actriz Niurka Marcos.

Niurka Marcos llegó a la Ciudad de México acompañada de su nueva pareja sentimental, un joven de 31 años llamado Raúl Palma González; sin embargo, no puedo evitar los cuestionamientos sobre la salud de su expareja Bobby Larios.

Después de que el actor mexicano confesara que padeció cáncer de próstata, el cual pudo combatir a tiempo, Niurka dijo desconocer esta información, aunque si brindó su postura al respecto.

“No, no he visto ninguna de esas noticias, supe de él porque vi el programa donde estuvo con mi niña y hasta ahí, lo demás no sé, pero ¡qué lamentable!”, comentó la cubana de 53 años.

Por otra parte, la también ex de Juan Osorio salió en defensa de don Enrique Guzmán, luego de que el cantante comentara que a su nieta Frida Sofía le llegó el karma tras la muerte de su media hermana, Natasha Moctezuma.

“Las personas hablamos según nos va en la fiesta, cuando a mí me iba mal con Juan, ¿se acuerdan?, que yo le decía horrores, yo a Juan cuando yo me enojé con él, cuando estábamos peleados casi nos mandamos matar, nos decíamos las cosas más bajas, nos tratábamos con rabia, entonces es lógico que el señor esté enojado y con mucha rabia, o sea, está en el mute de cómo le fue en la fiesta,

y con toda razón, piensen que el señor está hablando con sus entrañas, con el dolor que trae en sus vísceras, en su corazón, todo lo que venga de su nieta él lo va a recibir, predispuesto, huraño y mal”, manifestó.