The Rolling Stones inician gira

Tras el deceso de Charlie Watts

The Rolling Stones volvió a los escenarios para brindar el primer concierto de su gira “No Filter Tour” en el Dome del America’s Center en St. Louis, tras el deceso de su baterista Charlie Watts.

El show dio inicio con un redoble e imágenes del músico proyectadas en la pantalla y tras la interpretación del tema “It’s Only Rock `N’ Roll (But I Like It)”’, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood pasaron al frente del escenario para agradecer las muestras de apoyo de sus fans.

“Esta es la primera gira que hacemos sin él. Extrañaremos mucho a Charlie, dentro y fuera del escenario”, dijo el vocalista de la banda antes de dedicarle el sencillo “Tumbling Dice”.

Tras la ausencia de Watts, la agrupación recurrió a su reemplazo con el baterista Steve Jordan, algo que no era ajeno a la banda, pues durante años Jordan ha actuado en el proyecto paralelo de Richards, X-Pensive Winos, y con muchos otros artistas destacados.

El espectáculo que fue pospuesto el año pasado por la pandemia incluyó la gran lista de éxitos y además de St. Louis, pasará por Charlotte, Carolina del Norte; Pittsburgh; Nashville, Tennessee; Minneapolis, Minnesota; Tampa, Florida; Dallas; Atlanta y Detroit; antes de terminar en Austin, Texas, el 20 de noviembre.