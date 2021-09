Urge regulación de las pipas privadas CEA

Llama Enrique Abedrop a denunciar los precios altos ante la Profeco

Por Tina Hernández

Noticias

Con el fin de regular los costos de agua potable que se surten por pipas privadas de agua, es necesario que el Congreso local trabaje en una Ley de Agua que integre, entre otras cosas, una normativa para regular los precios de este líquido, que derive en un reglamento con sanciones para castigar la competencia desleal.

El vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Enrique Abedrop Rodríguez, compartió que en los últimos años se vio un crecimiento de pipas, sin embargo su operación está sin regularse por la CEA, por lo tanto la dependencia estatal esta sin armas para sancionar a empresas en caso de que cometan alguna irregularidad.

“No tenemos una regulación de costos, se necesita una ley, ojalá salga una ley pronto, porque es importantísimo regular la pipas. Desgraciadamente no tienen alguna normatividad, están muy sueltas, y todos podemos que ver que en la zona metropolitana, en los últimos 10 años, ha incrementado de manera muy significativa el número de pipas que circulan.

Esta es una competencia desleal y algunos aprovechan para presentar precios más altos. Lo que podemos hacer es denunciarlo a la PROFECO, nosotros hoy no tenemos dientes. No tenemos, de acuerdo a la normatividad, armas para poder sancionarlos en precios”.

En el caso de las 41 pipas con las que cuenta la CEA, el funcionario estatal aseveró que se trata de un delito que se cobre el líquido, por ello invitó a la población a denunciar si se solicita alguna cantidad de dinero.

Actualmente el estado de Querétaro no cuenta con una Ley de Aguas, el compromiso de diversas fuerzas políticas de la LX Legislatura, es que en los próximos seis años se conforme una normatividad en la materia.

“Nosotros no cobramos las pipas, si alguien lo está haciendo por favor denúncielo a las autoridades. No está permitido, no está autorizado, ellos vienen debidamente uniformados. Si les están cobrando por favor denúncienlo porque eso no lo está haciendo la CEA”.