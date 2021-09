Crónica de una emergencia: milagro en Colinas de Menchaca

Ayudar en una labor de parto “es lo mejor que me ha pasado”, asegura el policía Enrique Oropeza

Por Daniela Montes de Oca

Noticias

La Guardia Municipal de Querétaro se encontraba dando un recorrido de vigilancia por la colonia Colinas de Menchaca cuando una mujer alcanzó corriendo la patrulla. ¿Cuál es su emergencia? –¡¡Una mujer está dando a luz a mitad de calle!! Es entonces cuando los oficiales fueron a toda velocidad hacia el lugar indicado, entre ellos el policía segundo Enrique Oropeza, quien expresó que poder ayudar a que un bebé naciera es lo mejor que le ha sucedido.

Al mismo tiempo llamaban a la línea de emergencia 911, llamada que contestó el operador Alan Bautista.

Al llegar, la femenina se encontraba ya en labor de parto sobre la banqueta, el policía Enrique Oropeza comenzó a apoyarla esto con la ayuda de un paramédico que a través del 911 le estaba dando las instrucciones. “Al momento de llegar con apoyo del 911, del paramédico, fuimos dando indicaciones a la señora para empezar con la labor de parto” compartió.

Después de algunos momentos, se escuchó el primer lloriqueo, era una bebé, una niña; el oficial se encontraba preocupado por el estado de salud y el frío que podrían estar padeciendo tanto la madre como la pequeña, sin embargo, ambas se encontraban bien; los paramédicos arribaron para valorarlas y trasladarlas a un hospital para una atención más especializada.

“Una labor de parto es algo que nunca me había tocado y que es lo mejor que me ha podido pasar (…) Nuestro trabajo es salvaguardar la vida de los ciudadanos y llega un nuevo ciudadano aquí, es algo grandioso y algo único, algo que no se puede explicar” expresó conmovido el policía Oropeza.

Por su parte, la ahora abuela comentó “El día de hoy le doy las gracias a la Guardia Municipal, porque apoyaron en todo momento que mi hija Marlene Estefanía dio a luz aquí en la vía pública”.

Además de que el operador Alan Bautista platicó “Dimos las instrucciones correctas para que el oficial en la calle pudiera realizar la labor de parto (…), en el tiempo que llevo en el 911 ya me ha tocado atender otro tipo de emergencias y de igual forma otros partos también”.

Pero las conmovedoras labores no concluyeron aquí, ya que posterior al parto acudieron al domicilio de la bebé para hacerles una visita, monitorear el estado de salud de la madre y la bebé, así como darle algunos obsequios.