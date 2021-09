Ex de Alexis Ayala confirma romance

Fernanda López, y el exfutbolista de los Pumas, Odín Patiño.

Agencia México

Fernanda López, ex de Alexis Ayala, negó tajantemente haber iniciado una relación sentimental con el exfutbolista de los Pumas, Odín Patiño, luego de revelarse esta información.

“Yo no tengo nada que ver con el señor Odín, ojalá que esta nota a él tampoco le vaya a afectar, pero no, no es mi pareja, es un chavo que es muy buena onda, lo conocí, creo que lo he visto dos o tres veces, pero no, nada que ver, no tengo nada que ver con él”, dijo la ex del actor de 56 años en entrevista para el programa Ventaneando.

Tras explicar que conoció al exjugador en un lugar de entrenamiento y luego les pidieron hacer un video para la plataforma TikTok, Fernanda aseguró que sin tener nada serio aún, se está dando la oportunidad de conocer a otra persona.

“Es entendible, ahorita por todo lo que ha salido de Alexis también quieren estar como buscando lo que está pasando con mi vida, y yo la verdad es que estoy manteniendo mi vida en equilibrio, cuidando también el corazón de mi hija. Yo he sido muy discreta, yo estoy en una relación y en su tiempo y en su momento ya tendrá espacio para salir a la luz o no, finalmente es algo de la privacidad de nosotros o de mí, y en su momento saldrá, yo no tengo que esconderme de nadie, yo soy una mujer libre, soltera, pero tengo una hija a la cual tengo que cuidar, y la persona que yo quiero, con la que estoy, que quiero muchísimo, también es una persona que yo respeto, y que no es público él”, detalló.

Fue en febrero de este año cuando Alexis y Fernanda oficializaron su ruptura a través de un comunicado, y mientras ambos comienzan

a rehacer su vida afectiva, por ahora los dos aseguran que llevan una buena relación por el bien de su hija Roberta.