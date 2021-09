Hermano del “Canelo” Álvarez gana alcaldía

Gonzalo Álvarez, hermano del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, fue designado alcalde electo.

Agencia México

A través de su cuenta de Instagram, el consanguíneo del pugilista confirmó su triunfo con un emotivo mensaje junto a una fotografía donde muestra el documento que oficializa esta decisión.

“Es para mí un gusto comunicarles a través de este medio, que el día de hoy he recibido por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco la constancia de mayoría, en donde se me avala como Presidente electo del municipio de Zapotlanejo, con la cuál reafirmo el compromiso que hice con ustedes desde el día que comencé la campaña. Aún con altibajos y obstáculos queda claro que hacer las cosas bien y de manera honesta siempre da los resultados deseados. Agradezco a Dios, mi familia, mis amigos, a mi equipo, a mi planilla y por supuesto a cada uno de los que creyeron y votaron por mí, a los que no también, porque lo mejor para todos está por venir. Desde el día de hoy comienza una nueva historia para Zapotlanejo, porque el PUEBLO MANDA y como siempre lo he dicho en mi gobierno se escuchará, se ayudará y se cumplirá!”, escribió Gonzalo.

La Junta Distrital del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con sede en Tonalá anteriormente hizo el recuento voto por voto y había declarado como perdedor a Gonzalo Álvarez Barragán.

Álvarez denunció irregularidades en la pasada elección del 6 de junio, y finalmente la Sala Regional Guadalajara del Tribunal

Federal Electoral dio a conocer el triunfo del hermano del “Canelo”.