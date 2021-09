Hogares temporales, ¡la mejor opción de rehabilitación e inclusión para Adogtados!

En Adogtados no contamos con un terreno o un refugio, nuestra labor es posible gracias a voluntarios que prestan sus casas como hogar temporal o de paso. Un hogar que no sólo permite la inclusión de ese gatito o perrito en la sociedad, sino que ayuda con la rehabilitación y la transición de una vida de abandono y/o maltrato, a una vida de familia, al calor de un hogar y la oficialización de una adopción.

Muchas veces, el dinero no lo compra todo, aunque es indispensable para poder llevar a cabo las valoraciones veterinarias después de un rescate, empezar el protocolo de salud, quizás entrenamientos caninos, terapias, cirugías, tratamientos, etc; la labor de Adogtados es posible gracias a los hogares temporales. En otras palabras, se puede decir que el impacto está directamente relacionado al número de hogares temporales. Habrá tantos rescates como hogares temporales se puedan brindar.

Dentro de las funciones más importantes de un hogar temporal, fuera de brindarle techo a un animalito, es permitirle recobrar la confianza en los humanos, darles la seguridad y el cariño que necesitan, para poder llegar a ser parte de una familia, poder aspirar a tener una segunda oportunidad y la adopción de ese animalito, constituye la mejor recompensa para esa familia. Eso significa que los esfuerzos invertidos en la causa, permitieron que ese animalito encontrara su hogar definitivo y fuera el complemento o la mascota ideal que la familia estaba buscando.

Lo más importante en un hogar temporal, son la paciencia y el amor. Intentar entender por lo que ha pasado el animalito antes de llegar a la casa y propiciar espacios de esparcimiento, juego, cero estrés para que vaya acoplándose y entendiendo la dinámica al interior de una familia que quiere sacarlo adelante.

Hay diferentes maneras de ser hogar temporal:

Hogar temporal adaptado a la medida “Doggy-Bag”: Como en el comprar para llevar…decides qué llevas y qué no 😉. La familia decide el lapso de tiempo que puede cuidar al animalito y el alcance de su ayuda: alimento, cama, juguetes, idas a veterinario, etc. Define con Adogtados qué puede o no cubrir. Roomie peludo: Recibir al animalito por 3, 6 o 9 meses como uno más de la casa. Ayudarlo en su proceso de adaptación, difusión y seguimiento de sus progresos hasta que llegue su familia ideal Pet & Breakfast: Recibir al animalito por semanas o hasta por 3 meses. Ayudarles a volver a confiar en los humanos, darles techo, cama y apapachos; que en sus días de calles o maltrato, no conocieron. Ruleta de las patas: Ser hogar temporal por tiempo indefinido, pero rotar cada 3 meses al peludito para que no sea tan difícil la despedida y habrás ayudado a muchos peludos a tener una segunda oportunidad.

Si se decide ayudar siendo hogar temporal, no se está solo, un grupo de voluntarios de Adogtados sirven de apoyo y estarán disponibles para cualquier asesoría o recomendación. Estarán al pendiente de todo el proceso y de las necesidades o cuestionamientos que puedan surgir en la familia temporal. Si no es posible responder a las preguntas de la familia, se cuenta con una red de apoyo de veterinarios, entrenadores, pensiones caninas y felinas, etc.

El seguimiento es primordial a la hora de decidir ser hogar temporal, ya que es a través de los hogares temporales, que Adogtados llega a conocer a los peluditos en su máxima expresión: qué les gusta y qué no, a qué le tienen miedo, en caso tal de haber empezado un tratamiento, se le hace seguimiento a su avance, también se pueden ir viendo los progresos en cuanto a la adaptación, dar recomendaciones en términos de educación del peludito, etc. todo esto en pro de su desarrollo holístico y en miras a una futura y exitosa adopción.

A continuación, todas las maneras que se tienen de apoyar con la causa animal. En Adogtados hay muchas opciones para aportar un granito de arena y poco a poco cambiar la triste realidad:

Ser hogar temporal : ser la familia de paso o de transición Apoyo económico : transferencia directa a la asociación o en las clínicas veterinarias con quienes trabajamos Apoyo en especies : Enseres de mascotas que ya no se utilicen y que otro peludito pueda aprovechar de ellos: árboles para gatos, camitas, collares, correas, juguetes, cobijas, croquetas, carnazas, sobres de alimento húmedo, alimento especializado (para gatitos o perritos con alguna condición que sólo puedan comer cierto tipo de alimento), etc. Difusión de nuestros perritos y gatitos que buscan hogar, esto con el fin de ampliar el espectro y por consiguiente el impacto. Que se hable de nuestros rescatados en redes sociales, con los grupos de vecinos, amigos y conocidos, hace que sus historias lleguen más personas y susciten interés para ser adoptados. Poner a disposición de la asociación algún talento o idea en el que los protegidos en adopción salgan favorecidos. Algunas de estas ayudas han sido: regalos para alguna rifa o concurso, creación de afiches, artículos y/o publicidad, creación de aplicación, transporte de perritos, pago de días de juego o pensión, pago de sesiones de fisioterapia o entrenamiento, comisión por alguna venta que Adogtados promueva, etc.

Cualquier otra sugerencia es más que bienvenida. No dudes dejarnos tus mensajes en redes sociales y si estás interesado en ser hogar temporal, no dudes en escribirnos:

Facebook: Adogta2

Instagram: Adogtados

Correo: adogtadosmx@gmail.com