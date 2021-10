Ex presidente de España se burla de López Obrador

“En esta época en la que se pide perdón por todo, yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón”, expresó Aznar.

Expresó que si las cosas no hubieran pasado de tal forma, López Obrador no estaría donde está y ni siquiera se llamaría así

Foto: 20minutos.es

Daniela Montes de Oca

El ex presidente de España, José María Aznar, se burló del mandatario mexicano López Obrador por haber solicitado que España les pidiera disculpas por la conquista, expresó “es que si no hubiesen pasado algunas cosas, usted no estaría ahí, no se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado, digo, ni podría haberse producido la evangelización de América ”.

Durante la Convención Nacional del Partido Popular en Sevilla, el ex presidente español José María Aznar felicitó al país por el 200 aniversario de la independencia y, después comenzó con la burla por la petición que realizó López Obrador.

“¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López ¡eso, vamos! Es una mezcla entre aztecas y mayas y Obrador de Santander” comentó, entre las risas y aplausos de todos los asistentes de la convención.

Tras ello agregó “es que si no hubiesen pasado algunas cosas, usted no estaría ahí, no se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado, digo, ni podría haberse producido la evangelización de América”.

Concluyó expresando que no está de acuerdo con pedirle disculpas a los mexicanos “En esta época en la que se pide perdón por todo, yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón”.