Hay nueve aspirantes a la presidencia del Consejo General del IEEQ

El próximo Consejero Presidente será nombrado el 29 de octubre; hoy se nombrará al presidente interino

Cinco mujeres y cuatro hombres buscan la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), dio a conocer la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Ana Lilia Pérez Mendoza, quien adelantó que será a más tardar el próximo 29 de octubre cuando se conozca al nuevo presidente del organismo.

Este 30 de septiembre, Gerardo Romero Altamirano concluyó su periodo al frente del IEEQ; por lo que hoy el Consejo General en sesión extraordinaria convocada a las 12:00 horas, designará a la persona que se desempeñará como presidente interino durante un mes.

En tanto, una vez que se realicen las entrevistas correspondientes a los aspirantes, se concluirá el proceso y se procederá a la designación del nuevo presidente que iniciará gestiones el primer día de noviembre y permanecerá en el cargo durante los próximos siete años.

“Vamos a entrar en el mes de octubre a la etapa de la entrevista de las y los aspirantes, que son públicas; concluida la etapa, el consejo general designará a la persona que tome este cargo, a partir del 1 de noviembre”, reveló Pérez Mendoza, quien destacó que en otras entidades se realiza este mismo proceso al interior de los órganos electorales.

En este sentido, la Vocal Ejecutiva de INE recordó que anteriormente el presidente era designado por el Congreso Local, sin embargo, con la reforma electoral del 2014 se eliminó de que los legisladores designen a quienes ocuparán las consejerías del IEEQ.

“Era un tema de carácter político cuando lo hacían las legislaturas, hoy también no podemos decir que no, pero hay todo un procedimiento establecido que antes no existía”, reiteró, al recordar que como parte del proceso a los aspirantes se les realizó un examen general de conocimientos y estos tuvieron que presentar un ensayo.