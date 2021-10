El futuro se construye en el presente LN

Luis Nava rinde protesta como presidente municipal de Querétaro

Seguir haciendo de Querétaro un referente a nivel nacional es el compromiso de Luis Bernardo Nava durante los próximos tres años, así lo comentó en su mensaje posterior a rendir protesta como presidente municipal de Querétaro, tres años en los que le dará continuidad a múltiples acciones y programas además de crear nuevos proyectos para mejorar la calidad de vida de los queretanos. En el mismo evento, tomó protesta al Honorable Ayuntamiento.

Este primero de octubre comenzó una nueva etapa para el municipio de Querétaro, en el evento que se celebró en el Teatro de la Ciudad, Luis Nava refrendó su compromiso con todos los queretanos, enfatizó que será un alcalde de calle y dijo “mi chamba será que la ciudad que queremos tenga mejores servicios, mejores calles, mejores parques, mejores áreas verdes, y por su puesto un desarrollo ordenado y sustentable”.

Al evento acudió el gobernador constitucional del estado Mauricio Kuri, además de los titulares de los otros dos órdenes de gobierno y, múltiples alcaldes de diferentes demarcaciones de la República Mexicana como de Mérida, Tampico, Puebla, Estado de México, Guanajuato, entre otros. Además de ex gobernadores, ex alcaldes de la capital, líderes empresariales, diputados, y múltiples personalidades. Su familia no se quedó atrás y desde la primera fila lo estuvo acompañando.

Tras rendir protesta, Luis Nava tomó protesta al nuevo Honorable Ayuntamiento y se le dio la palabra a representantes de otros partidos políticos, primero fue el turno de la regidora de Morena, Martha Fabiola Larrondo Montes, quien en su mensaje expresó que desde este órgano se buscará generar políticas públicas enfocadas a un desarrollo equilibrado y sostenido, prometió trabajar con transparencia y generar un vínculo cercano con la sociedad. Hizo un llamado a sus compañeros regidores para trabajar en equipo, creando un consenso de inclusión, justicia y equidad.

Por su parte, María Alemán Muñoz del PRI, declaró que este será un gobierno cercano a la sociedad, que el Honorable Ayuntamiento estará siempre cerca de los queretanos para hacer un trabajo eficaz. Enfatizó que la continuidad del gobierno de Luis Nava crea un compromiso mayor y, dijo que en la bancada del PRI podrán encontrar todo el compromiso de construcción y diálogo permanente para hacer de Querétaro una mejor ciudad.

Por último, la síndico municipal Juliana Rosario Hernández Quintanar expresó que a pesar de los complicados tiempos que se han vivido, el gobierno de Luis Nava ha sabido actuar para salir adelante, por lo que prevé que estos siguientes tres años continúen con muchos éxitos. Recordó algunas acciones y programas que han llevado a la capital a tener un mejor desarrollo, además de invitar a todo el Honorable Ayuntamiento a trabajar en equipo, haciendo hincapié en que los partidos políticos no importan ahí, sino solo el trabajo en equipo para construir un mejor futuro para la capital.

“Aquí en Querétaro contamos con una madurez democrática que es ejemplo a nivel nacional: aquí, ser de otro partido no es ser oposición, sino un aliado en la pluralidad para construir juntos el bienestar, la justicia social y el bien común” expresó Luis Nava.

Es así como concluyó la primera parte de este evento en el que el nuevo equipo refrendó su compromiso con Querétaro. Cabe destacar que el gabinete se dará a conocer el próximo lunes, lo único que se sabe es que habrá cambios en Secretarías como la de Turismo, Movilidad y en el equipo personal de Luis Nava.

Además de que Juan Luis Ferrusca continuará a cargo de la Secretaría de Seguridad, Arturo Molina Zamora será el secretario de Gobierno y Tonatiuh Cervantes estará a cargo de la Coordinación de Gabinete.

Un rostro humano

“Mi chamba será poner un rostro humano en cada una de nuestras acciones y que ello transforme vidas” declaró Luis Nava

Tras rendir protesta Luis Nava dio un mensaje ante el auditorio del Teatro de la Ciudad, en el que dio a conocer nuevos proyectos que se llevarán a cabo en los próximos tres años, además de extensiones de programas ya existentes, destacó que continuará trabajando con las mujeres, por la reactivación económica, la seguridad y la salud de los queretanos, además de que se fomentará aun más el deporte y a la juventud.

Entre algunos de los nuevos proyectos que se pondrán en marcha en este trienio, mencionó: la creación de la Secretaría de la Mujer, en la que se buscará generar políticas públicas en apoyo a este sector de la capital, así como brindarle respaldo en todas sus necesidades; también la creación de la Universidad de la Mujer para que puedan tener más oportunidades y superarse cada día; en cuanto al tema de seguridad mencionó la construcción de cuatro nuevas sub comandancias con lo que la cobertura de la ciudad será mucho más amplia, así como la instalación de más cámaras de video vigilancia; sobre el medio ambiente se generará un cinturón de conservación ambiental que incluirá Peña Colorada, Joya la Barreta, El Tángano y el Parque Nacional Cimatario; al igual se construirá el mejor parque extremo de México y se hará un nuevo programa de mejora y rehabilitación de espacios deportivos; aunado a ello se creará un Centro de Innovación y Creatividad, Luis Nava platicó que estos son solo algunos de los nuevos proyectos que incluirá en estos años de gobierno.

Asimismo dio a conocer la expansión de programas como el de Médico en tu Calle, que ahora incluirá ultrasonidos a domicilio para las mujeres embarazadas; el programa Con Ellas Hacemos la Diferencia también crecerá y se espera impactar la vida de 50 mil mujeres; continuará el programa de AccionEs Prevenir que ha logrado reducir en gran medida la percepción de la inseguridad en las calles del municipio, así como el programa Tejiendo Comunidades de Paz.

“Mi chamba será que la ciudad que queremos tenga mejores servicios, mejores calles, mejores parques, mejores áreas verdes, y por supuesto, un desarrollo ordenado y sustentable. Mi chamba, será poner un rostro humano en cada una de nuestras acciones, y que ello transforme vidas. En pocas palabras, es lograr que las familias queretanas vivan mejor. Ese es el reto que tenemos por delante, que marca esta nueva etapa: una mejor calidad de vida y un mejor futuro, para la ciudad que queremos” expresó el edil capitalino.

Agregó “Mi compromiso es, en pocas palabras, que en tres años, en el 2024, podamos decir con la frente en alto que pusimos el corazón, hicimos la diferencia y cumplimos”, concluyó.

El Honorable Ayuntamiento también rindió protesta este primero de octubre.

El H. Ayuntamiento hizo un llamado a trabajar en equipo sin importar el color de la camisa.