Agresor de Oliva huyó del estado

La FGE buscará colaboración de las instituciones de seguridad del país para encontrar al hombre que quemó a dos mujeres con aceite y solvente

Por Tina Hernández

El hombre que se presume agredió a dos mujeres, a quienes causó serias quemaduras, al arrojarles aceite y solvente para luego prenderles fuego, es buscado por la Fiscalía General del Estado (FGE) fuera de Querétaro pues se sabe que huyó de la entidad para evadir a la justicia.

El fiscal general en la entidad, Alejandro Echeverría Cornejo, dio a conocer que se pedirá la colaboración de las instituciones de seguridad del país para dar con su paradero, sin embargo, aseveró que la meta es que sean elementos de Policía de Investigación del Delito (PID) de la FGE Querétaro, quienes hagan la detención.

“Nosotros tenemos orden de aprehensión contra esta persona. Sí lo estamos buscando. Sí lo estamos localizando. Sabemos perfectamente que huyó de la entidad federativa sin embargo también vamos a pedir obviamente el apoyo a las diferentes entidades de la República, pero sin embargo nosotros siempre nos preocupamos de buscarlo de manera personal”.

El delito por el cual se acusa al agresor es tentativa de feminicidio, pues aseguró que se trató de una agresión “fuerte y delicada” contra hasta tres mujeres.

Se conoce que el 5 de septiembre se suscitó una riña al interior de un domicilio en La Cañada, El Marqués, en donde presuntamente un hombre golpeaba a una mujer de la tercera edad, momento en que dos mujeres más intentaron persuadirlo de evitar la violencia, sin embargo, el hombre arrojó aceite y solvente sobre las dos mujeres a quienes les causó quemaduras de tercer grado, Oliva “N” fue la mujer con mayores heridas.

CONTINUA BÚSQUEDA DE FAMILIA DESAPARECIDA

En cuanto a la familia que se presume desapareció mientras se dirigía a Amealco de Bonfil, una mujer y su hijo, y un compañero de trabajo; el encargado de la procuración de justicia del estado aseveró que se continúan la investigación para la localización de las tres personas.

Se sabe que la familia no se localizó desde el 18 de junio, hecho que llevó a una carpeta de investigación para su localización, proceso que derivó que el 13 de septiembre el fiscal declara que las personas ya se habían comunicado con sus familiares para externarles que se encontraban bien, no obstante la versión fue desmentida por la misma familia.

“Yo hice ese comentario, y creo que en este momento no es nada sano hacer ningún otro comentario al respecto para no caer en alguna polémica o contradicción, entonces me voy a reservar cualquier tipo de comentario al respecto de esa investigación. Hay una carpeta que se inició y por supuesto que nosotros tenemos la obligación de buscarlos”.