Reseña de la plaquette

Viajes, brebajes y demás excitantes, de Silvia Lira León

POR DALIA LARISA JUÁREZ OTERO

ESCRITORA

La plaquette que quiero reseñar en esta ocasión, Viajes, brebajes y demás excitantes, del año 2017, es una colección de textos cortos, que van de cuatro líneas a dos páginas de texto, con una prosa poética permanente en sus dieciocho cuartillas de extensión, con un tiraje inicial de 100 ejemplares. Escrito, editado y empastado por la autora, quien además de ser escritora, también es diseñadora de oficio. Silvia Lira León tiene una larga trayectoria en la vida cultural de Querétaro, aunque es originaria de la Ciudad de México, hace ya un tiempo que participa activamente en el quehacer literario del estado. Ya en 2007 había tenido una publicación de mil ejemplares del título Materia Urbana, editado por el Fondo Editorial de Querétaro.

Y es oportuno mencionar ambas ediciones, puesto que, de vez en cuando es necesario que los autores tomen por mano propia la edición de sus textos, ya que las oportunidades de recibir el cobijo de alguna editorial, pública o privada, son pocas. La edición pública se restringe a una selección por concurso, cada período administrativo, limitado por el presupuesto. La edición privada suele colocar costos muy altos para que los financie el propio autor, cuyo criterio de selección está más inclinado a quien lo pueda pagar y no a quien debiera ser privilegiado por su calidad literaria. Debido a lo anterior, sucede que no pocos autores ven pasar el tiempo sin ser tomados en cuenta con su trabajo de años, a pesar de la madurez en su creación y de haber probado anteriormente su calidad literaria.

Por ello, muchas personas escribanas y no escribanas en Querétaro, han dado el paso hacia la autopublicación con tirajes al alcance de su presupuesto, con o sin ISBN. De esta forma es como se fabrica el camino para presentar el trabajo personal, intercambiar y vender su obra en encuentros de escritores, o bien, obsequiar a lectores simpatizantes algo de lo leído en voz alta. Curiosamente no es en vano, sobre todo si ya se encuentra en el medio literario-editorial, pues coloca los textos en un ámbito visible y abre puertas para proyectos futuros.

Pero regresando al tema, esta plaquette en particular es para ser leída en voz alta, aunque bien podría susurrarse, porque habla de deseos y añoranzas, al café, a la ciudad madre, al amante, a un extraño hermoso que comparte viaje en el autobús unas horas:

Ahí al otro lado del pasillo, un hermoso ejemplar masculino atrapa mi atención. Su cabello oscuro y desaliñado, barba al ras, piel apiñonada, sus manos largas abandonadas sobre el regazo, perdido entre las melodías con los audífonos puestos. El asiento pareciera estar diseñado especialmente para la longitud de sus piernas, el respaldo cuadra con el largo de su espalda, y en su pecho se percibe un reposo muy suave, una respiración casi sublime (p.13).

(A la Ciudad de México):

Volver al origen, regresar al terruño. Ver todo lo que ha cambiado y, a pesar de eso, sentir que no me he marchado nunca.

Entrar al metro como si nada y desplazarme por sus tripas como si no hubieran transcurrido diecisiete años de ausencia (p.16).

Estas narraciones mínimas pueden leerse en un par de plácidas horas, para resabiar el sabor de quien se regodea en el placer de los sentidos. Es un ejemplo de que la autoedición si se hace de manera cuidadosa, puede tener excelente resultado.