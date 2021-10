Armará Kuri bolsa emergente por contingencia

Durante esta semana estará haciendo distintos recorridos por zonas afectadas para hacer un recuento de los daños

Por Josefina Herrera

Noticias

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, indicó que a aunque no hay una bolsa como tal para cubrir esta contingencia por la que atraviesan varios municipios del estado, buscarán la manera de redirigir recursos, pues es prioridad dar atención inmediata a las familias afectadas.

En el caso de San Juan del Río, mencionó que hasta el momento hay registro de 14 colonias afectadas, pero las que han sufrido mayores daños son La Rueda, Los Nogales y Bosques de San Juan, y a partir de ahí comenzarán a dar los apoyos correspondientes de acuerdo a la magnitud de afectación de cada vivienda o comercio.

“Lo que le quiero decir a los sanjuanenses es que si no existe una lana, una bolsa porque no existe, y aunque tengamos que redirigir recursos para alguna obra vamos a apoyar a la gente, eso es lo más importante, ayudar a la gente y decir que aquí en San Juan del Río aunque no ha habido ninguna pérdida humana vamos a seguirla cuidando, no quisiera adelantarme en número de dinero pero lo vamos a hacer. Aunque son 14 colonias las afectadas hay riesgos más importantes como son Los Nogales, Bosques de San Juan y La Rueda, tenemos estos tres lugares para ayudar a la gente, y a partir de ahí después de pasar este momento, digamos de crisis, empezar a ver la forma de cómo ayudar a los negocios, a las familias y ver algunos planes pluviales para poder darle más contención para los próximos años”.

El mandatario estatal, informó que de acuerdo a los registros que se tienen, hay en La Rueda dos mil familias afectadas, mil 200 en Nogales y 330 en Bosques de San Juan, por lo que continuará pendiente de brindar todo el apoyo necesario hasta que pase la contingencia.

Agrego que además de San Juan del Río, también Tequisquiapan, Huimilpan, Querétaro y Jalpan requieren de su atención, y por ello seguirá haciendo recorridos durante esta semana para tomar nota de todos las afectaciones registradas por las lluvias.

Por otro lado, dijo que las Presas se encuentran en su máxima capacidad y todavía continuarán realizando desfogues, pero esperan que la situación aminore pese a las lluvias, pues el nivel de agua está descendiendo, pero todavía la población debe estar alerta durante estos días.