Diego Boneta: “Estoy decepcionado”

Diego Boneta decidió romper el silencio con respecto a los señalamientos que hizo el actor Martin Bello en su contra, asegurando que lo lesionó durante las grabaciones de la bioserie de Luis Miguel.

Hace pocos meses el español acusó al mexicano de lastimarlo físicamente durante el proyecto antes mencionado, y dijo estar a punto de iniciar un proceso legal en contra de la producción y de Boneta, por lo que ahora Diego relató en entrevista para el programa Ventaneando algunos detalles de la famosa escena a la que se refiere Bello.

“Es algo que me da tristeza, no tengo mucho qué decir del tema, los que estábamos ahí presentes cuando filmamos la escena, créeme que soy una persona bastante cuidadosa cuando se trata de stunts, sobre todo porque ya he sido lastimado yo en stunts, y he hecho muchas películas que requieren de eso, el cuidado de la producción y todo específicamente para esa escena fue muy alto, y yo recuerdo que Martín no se quiso poner protecciones, y nada, fue una sorpresa para mí, la verdad”, contó.

Acto seguido, el mexicano externó su asombro por las acciones legales que piensa tomar el famoso “Tío Tito”. “Hasta se me hizo raro, se nos hizo raro a todos, porque de hecho el día de la escena, yo le dijo ‘oye, ponte rodilleras, ponte coderas, protección de espada’, de hecho, hasta el stunt de master le dijo ‘oye, ponte’, y le dijo ‘no, es que no quiero’. Tanto el director, Beto, yo, después de cada toma íbamos con él y le preguntamos ‘oye, todo bien’, y él salió del set perfecto, y no me enteré de este problema hasta semanas después”.

Asimismo, Diego apuntó que las lesiones en escenas de este tipo no tardan días en aparecer. “Yo ya me he lastimado haciendo stunts, y cuando te lastimas es al instante, o sea, si es algo grave, es ‘corte, estoy lastimado, pausa’”.

Finalmente, Boneta externó su decepción ante las declaraciones que hiciera Bello en su contra. “Si me decepcionó sobre todo de él, pero ¿qué quieres que te diga?”.