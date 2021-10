Sociedad organizada ha ayudado a sobrellevar contingencia

Los mismos vecinos se han solidarizado ante la crisis y trabajan coordinados de la mano del gobierno

Por Josefina Herrera

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, indicó que hay una gran coordinación entre gobierno y sociedad, pues pese a la situación crítica que están viviendo varias familias por las inundaciones, ha habido una gran solidaridad entre los mismos vecinos.

Al respecto, indicó que se está haciendo una gran labor por parte de los cuerpos de emergencia para hacerles llegar víveres a quienes decidieron no salir de sus casas para salvaguardar sus bienes, pero también, los mismos ciudadanos han estado atentos en ayudar en cuanto pueden, pues incluso se vieron rebasados en alimentos.

“La comida se está ingresando por medio de las lanchas que nos apoyaron varios particulares para ingresar los alimentos, todavía falta, estamos coordinándonos con el Comité de vecinos vigilantes para que ellos nos ayuden a llegar a las casas en donde les hace falta alimento, y agradecer mucho, la sociedad que se volcó en apoyo a las familias de Nogales, sobre todo en esta zona hubo alimentos de manera muy abundante, de hecho creo que se nos pasó la mano pero que bueno, como sociedad y como gobierno trabajando juntos damos el ancho para estas contingencias”.

Asimismo, reconoció la gran labor que está realizando el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, policía estatal y municipal, Bomberos y Protección Civil, ya que han sido clave para llegar a las familias y atender a sus necesidades.

“Por ejemplo con sus vehículos van entregando los alimentos que la gente no se quiere salir de sus casas porque tenían hasta 40 y 60 centímetros de agua dentro de sus hogares, la gente cuida sus pertenencias, entonces no podían salir a los comedores comunitarios, a los albergues o no querían más bien evacuar, entonces les llevaron los alimentos casa por casa en la zona de Los Nogales más afectados, que fueron las calles Mango, Pera, Uva y Guayaba, están organizadas las familias”.

Por otro lado la coordinadora de Protección Civil, Verónica Luján, informó que las personas que han ocupado los albergues han sido de manera transitoria, y han registrado máximo 80 refugiados en el anexo al CECUCO, ya que muchas de las familias prefieren acudir con conocidos.

En cuanto a la seguridad de las viviendas, el presidente municipal señaló que hasta el momento no se tiene ningún reporte de robo, únicamente una incidencia en La Rueda, pero se actuó a tiempo, por lo que los sanjuanenses deben tener certeza de que también su patrimonio está resguardo por las distintas corporaciones.

“La seguridad se les ha brindado porque nuestra tarea, número uno es su vida y su salud, e integridad física, y la número dos su patrimonio, el gobernador ha girado instrucciones muy claras, nos apoyamos con el general Elpidio Canales, con el coronel que encabeza la Guardia Nacional, la propia ciudadanía que también se sumó a estos trabajos de vigilancia, no hay denuncias hasta ahorita por robo, pero por supuesto que también agradecemos el apoyo de nuestra máxima autoridad que es el gobernador Mauricio Kuri”.

Finalmente, informó que para los habitantes de la Rueda que se han quedado en sus vehículos a la entrada del fraccionamiento, se instalaron baños públicos, por lo que el gobierno continúa pendiente de todas las necesidades que va dejando la contingencia.