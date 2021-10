En riesgo Puente de la Democracia por derrumbes

Tequisquiapan seguirá en semáforo rojo hasta que no pase la temporada de lluvias y baje el nivel del agua

Por Josefina Herrera

En el municipio de Tequisquiapan de han ido sumando diariamente afectaciones tras los registros de inundación en distintas zonas, pues además del daño a viviendas, comercios, edificios públicos y parcelas, también sus calles y avenidas han resultado con lesiones.

A través de redes sociales, la Coordinación de Protección Civil hizo un alertamiento sobre algunos derrumbes presentados en el Puente de la Democracia, motivo por el que tuvieron que cerrar un sentido y algunas vialidades cercanas, esto para evitar riesgos de los automovilistas y transeúntes.

“Se informa a la comunidad y a los usuarios que utilizan la vía de la ribera del río, ésta permanecerá cerrada por que presenta derrumbes sobre la orilla del mismo, de puente Lilibeth a Puente de la Democracia y se mantendrá acceso de vialidad de Puente de la Democracia solamente con rumbo a avenida Juárez”, se informó.

Debido a que en estos últimos días no se han registrado lluvias, esto ha permitido que haya una disminución en el nivel del agua, pues sólo se logran notar ya algunos encharcamientos, sin embargo, las autoridades continúan teniendo mesas de trabajo para seguir atentos a los cambios que pudieran generarse ante la presencia de precipitaciones pluviales.

Al último reporte que se obtuvo por parte de las autoridades, la Presa Centenario registra un escurrimiento de 15 metros cúbicos por segundo del río San Juan con un gasto del vertedor de un 73.3 metros cúbicos por segundo, manteniéndose aún al 117.9 por ciento de su capacidad.

Asimismo, se informó que se detectó un tercer rompimiento del borde a la altura de Fray Junípero, el cual ya se está atendiendo por obras públicas, además de que algunas calles y hoteles que continúan con agua son Francisco Márquez, La Rinconada, Calle de la Urac, Calle Chopo y las dos vías alternas, Las Villitas, Claustros parte baja y Nautha, así como los Hoteles Sol y Fiesta, Del Parque, Los Sauces, Suite Paraíso, La Rinconada y Bugambilias.

Los puentes peatonales que también están clausurados don el Juárez y el Francisco Márquez que cruza para los Claustros, mientras que continúan dos personas refugiadas en el albergue de la Casa del Artesano.

En cuanto al servicio de agua potable, éste ya quedó restablecido en las zonas de desabasto, mientras que el Centro de Salud, donó 540 dosis de Bruzol, Albendazol, (suspensiones desparacitante) para salvaguardar a las personas que han tenido contacto con el agua de la inundación y evitar un riesgo de salud.

Tequisquiapan aún continúa en semáforo rojo puesto que los riesgos no han cesado, esto debido a que todavía se esperan más lluvias y el nivel del agua no ha bajado, por lo que se sigue pidiendo a la población no bajar la guardia y mantenerse atentos a los canales oficiales.