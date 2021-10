Actualizar “Cartas Urbanas”, pide CEPIQ

Ayudaría a prevenir situaciones como las de Tequisquiapan y SJR

Por Jahaira Lara

Noticias

Las autorizaciones de cambios de uso de suelo por parte de los cabildos sin el conocimiento de las condiciones de los predios o del municipio, son consecuencia en parte de la falta de actualización y publicación de las cartas urbanas por parte de los gobiernos municipales y el estatal; lo que ha derivado en asentamientos, como La Rueda, que nunca debieron existir.

Así lo señaló el presidente del Consejo Estatal de Profesionistas Inmobiliarios de Querétaro (CEPIQ), Arturo Serrano Hernández, quien destacó que hay casos en los que estos documentos que permiten administrar el ordenamiento urbano son muy viejos, pues tienen diez años sin actualizarse, cuando debería hacerse este proceso cada cuatro o cinco años; por lo que urgió que el gobierno libere estas cartas.

Y es que explicó que las cartas urbanas pueden ayudar a prevenir situaciones como las ocurridas recientemente en diferentes municipios del estado, como San Juan del Río y Tequisquiapan, tras las fuertes lluvias; pues a través de estas se pueden conocer las salidas naturales del agua, el paso de los ríos, las partes bajas de los municipios, entre otros aspectos que ayudarían a evitar el desarrollo inmobiliario en zonas de riesgo o evitar situaciones de gran impacto, como las recientes.

“San Juan del Río no se llama así gratis, lo atraviesa un río y es inevitable que con situaciones de lluvia extraordinarias como las que tuvimos no se inunden; sin embargo, hay ubicaciones como La Rueda que está al lado del río y por debajo del nivel del río, este asentamiento es un ejemplo de cosas que no deben existir y que si se tuvieran las cartas urbanas actualizadas y si se obedeciera lo que dicen estas cartas, estas situaciones pudieran ser menores o de menos impacto”.

Las cartas urbanas le pertenecen a los municipios y delegaciones, aseguró el presidente de la CEPIQ, y tienen el objetivo de hacer los mapas de los territorios más sostenibles, en estas se señalan áreas de reserva, áreas con repercusiones, las habitacionales, las industriales, las comerciales, las zonas destinadas a la recreación, las zonas ambientales, entre otras. Estas, dijo, se desarrollan mediante un trabajo colaborativo entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, además de que se pide a colegios y consejos de manera colaborativa aportar a la parte técnica.

“Las cartas que se encuentran en la página del municipio son muy viejas, tenemos que trabajar con gobierno; es hora de alinear el sector privado, desde el Colegio de Arquitectos, valuadores, CANADEVI, CMIC y el CEPIQ, para colaborar con gobierno, liberarlas las cartas que tengo entendido están desde hace dos años y evitar que lo que sucede en este momento, vuelva a suceder”.

Ante este panorama, destacó que los profesionales inmobiliarios tienen en ocasiones la responsabilidad de asesorar a los ciudadanos respecto a sus inversiones patrimoniales en los portafolios de bienes inmuebles, para ello, dijo, es necesario fortalecer el trabajo con gobierno del estado, así como los colegios, cámaras y asociaciones involucradas con el sector.

En este sentido, recordó que en Querétaro existen alrededor de cuatro mil personas que ejercen algún tipo de actividades inmobiliarias, del total sólo el 43 por ciento tiene licencia para ejercer su trabajo ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y sólo el 7.5 por ciento pertenece a alguna asociación del sector; lo que lleva a una falta de control cualitativo y cuantitativo respecto a la calidad del servicio profesional y de la ética que desempeñan asesores inmobiliarios.

Por lo cual, ante el registro del 57 por ciento de asesores inmobiliarios que trabajan en la informalidad, Serrano Hernández manifestó que se debe elevar el nivel educativo del sector para poder asesorar a los ciudadanos en el momento en que deciden invertir en su patrimonio o a aquellos que habitan en zonas que resultaron afectadas por las inundaciones y que buscarán vender sus propiedades, para trabajar con profesionalismo y ética.

El CEPIQ, apuntó, solicitará al gobierno del estado colaborar en la profesionalización del sector con acciones como establecer oficinas de atención al público en general y atención a quejas del sector, además de que permitan hacer acciones de mediación y arbitraje para emitir recomendaciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y esta a su vez, aplique eventos particulares de la Ley Inmobiliaria del estado que no se han aplicado; a lo anterior se suma la generación de estadísticas y datos duros para la mejora del sector.