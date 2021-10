Veinte menores obtienen amparo para recibir la vacuna contra COVID-19

La diputada Ana Paola López informó que se han presentado seis amparos de manera individual

Por Ana Cristina Alvarado

Noticias

A la fecha, 20 menores con alguna comorbilidad han ganado un amparo para recibir la vacuna contra COVID-19, dio a conocer la diputada local Ana Paola López Birlain.

En conferencia de presa, informó que como legisladora ha ofrecido su apoyo para que los padres reciban el acompañamiento en el proceso y que se han presentado seis amparos de manera individual.

“El llamado es a todos los padres de familia, a que podamos hacer un amparo colectivo y defender el derecho a la salud, que es para todos. El amparo está abierto para niños y niñas que están en una situación clínica vulnerable o para quienes quieren regresar a las escuelas sin ningún problema”, expresó.

La diputada local Ana Paola López Birlain, dijo que la vacuna contra COVID-19, debe ser un derecho para todas las niñas y niños mexicanos de 12 a 17 años de edad, y no solo para unos cuantos.

Comentó que en México, como en el mundo, han muerto niños por Covid-19, y que el volumen de decesos varía dependiendo el rango de edad. De acuerdo a los datos reportados por la Secretaría de Salud federal, han fallecido 407 niños de 0 a 5 años de edad, 112 menores de 6 a 11 años y 239 de 12 a 17 años.

Agregó que los casos acumulados de contagios entre la población menor de edad, es de 156 mil 900; aunque dijo, hay que considerar que estas cifras no son totales, pues deja fuera todos los casos que no se han informado o no han sido detectados a través del sistema de salud pública.

“Ninguna vida es más importante que otra, ninguna vida es despreciable, la de ningún niño, de ninguna niña, de ninguna mujer, ningún hombre, ningún adulto mayor, de nadie. Aquí lo que queremos es replantear ese valor de la vida de todas y cada una de las y los mexicanos; el derecho a la salud de todas y todos”, afirmó Ana Paola López Birlain.

Enfatizó que la vacuna es un elemento clave para el regreso presencial a las aulas, indicado por el mismo gobierno federal; sin embargo, para ello se requiere cuidar la salud de todas las niñas y niños de México, y que ante esta negativa del gobierno federal para vacunar a este sector de la población, cientos de padres de familia han buscado el derecho a que sus hijos sean vacunados a través de los tribunales.

Mencionó que a pesar de que el 1 de octubre se abrió el Registro Nacional para Menores de 12 a 17 años que padezcan alguna comorbilidad, se desconocen los datos precisos de cuántos son, además de que de acuerdo con varios pediatras y especialistas, no están incluidos todos los padecimientos, como es el caso, dijo, de las distrofias musculares; ni tampoco se cuenta con la logística e infraestructura que se requiere para aplicar este millón y medio de dosis que se aperturaron.

Apuntó que en la lista de este registro se consideran los padecimientos de: inmunosupresión (cáncer, trasplantes, VIH, etc.); enfermedad pulmonar crónica grave; afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo; enfermedad neurológica crónica; enfermedades cardiovasculares; diabetes y otras enfermedades endocrinas (incluye obesidad), anomalías genéticas o cromosómicas; y embarazo adolescente.

Para mayor información, la legisladora Ana Paola López Birlain proporcionó el siguiente link para los padres de familia interesados en registrar a sus hijos: https://pitlink.com/AcpvRGI .