Adele confiesa su secreto tras bajar 45 kilos

Adele la cantante inglesa

Agencia México

La cantante británica reveló detalles de su divorcio, terapia y pérdida de peso tras cinco años de silencio y previo al lanzamiento de su nuevo álbum de estudio.

Adele decidió alejarse de los escenarios desde el año 2016, y ahora ha sorprendido al anunciar el lanzamiento de su próximo sencillo titulado “Easy on Me” y al aparecer en la portada de las ediciones británica y estadounidense de Vogue.

“Tengo que prepararme para volver a ser famosa, cosa que, como todo el mundo sabe, no me gusta ser”, confesó la intérprete a la publicación.

Al respecto de su nuevo material discográfico, la londinense radicada en Los Ángeles comentó: “A los 30, mi vida se desmoronó sin previo aviso. Siento que este álbum trata de autodestrucción y autorreflexión y autorredención”.

Asimismo, la cantautora manifestó que este proyecto está dedicado a su hijo Angelo, pues con él busca responder a las dudas del pequeño sobre la ruptura con su marido Simon Konecki.

“Ya no me convenía, no fui infeliz, pero lo habría sido si no hubiera pensado primero en mí. Mi hijo tiene muchas preguntas. Preguntas realmente buenas, preguntas realmente inocentes, para las que no tengo respuesta, como ‘¿por qué no pueden vivir juntos?’, dijo la intérprete de “Someone Like You”.

“Simplemente sentí que quería explicarle, con este álbum, para cuando sea mayor, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar toda su vida en busca de mi propia felicidad”, agregó.

Al respecto de las letras de sus sencillos, Adele dijo que en esta ocasión serán distintas por una razón.“Me di cuenta de que yo era el problema. Porque todos los demás álbumes eran ‘¡tú hiciste esto! ¡tú hiciste aquello!’, pero ¡tal vez fui yo!”.

En el aspecto personal, la artista de 33 años manifestó que en todo este proceso su salvación vino de la mano del deporte. “(Practicaba) dos o tres veces al día. Nunca se trató de perder peso, sino de ponerme fuerte y alejarme lo más posible del teléfono cada día”, destacó.

Por último, la cantante que luce una gran figura tras perder 45 kilos, reveló que mantiene una excelente relación amorosa desde principio de año con un agente deportivo estadounidense de nombre Rich Paul, con el cual no se siente “nerviosa, ni ansiosa, ni agotada”.