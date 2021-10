Controlada, la Cuenca de Querétaro sin riesgo

La presa de Santa Catarina no ha llegado a su máxima capacidad.

Por Luis Montes de Oca

Ante las voces de alarma o los rumores infundados sobre la presa de Santa Catarina que se encontraba vertiendo y el temor de que la presa del Cajón se viera rebasada inundando buena parte de Juriquilla, Noticias confirmó que por el momento y pese a las lluvias torrenciales, ambos cuerpos de agua se encuentran controlados.

Durante un recorrido por la cuenca de Querétaro o Región Hidrológica No. 12 Lerma Santiago, iniciando por la presa de Santa Catarina, confirmamos que no está desbordando, que aún tiene capacidad y si bien no está al 35% como se había señalado, tampoco está al cien por cien de sus casi nueve millones de metros cúbicos y muncho menos representa, en estos días una amenaza para la población.

Un error

Un error en el camino nos llevó a una actividad desconocida, resulta que al tomar más uno de los caminos en Santa Catarina nos llevó a una de las entradas de la hacienda, lugar donde se forma un arroyo con el agua que mana de la presa y que arrastra a los peces, por lo que parte de la población, familias, con botes o redes improvisadas, inclusive de costal, pescan y meten a esos preces, pequeñitos en general a cubetas con agua.

Según no explicaron los toman como pie de cría regresándolos al agua, intensión que resultaría loable pero que al no contar con un estanque apropiado esos minúsculos peces en general, acabarán fritos en alguna sartén.

La cortina

Llegar a la cortina de la presa de Santa Catarina es complicado, no hay un camino trazado, sino veredas entre piedras y cuevas, que se aprecian como nidos de malvivientes, por la basura que guardan y el grafiteo, pero una vez ahí el paisaje es bello y se puede apreciar claramente como el agua que está vertiendo está controlada, que le falta para llegar a su capacidad total y también por desgracia, se aprecia la cantidad de basura que es arrojada, sobre todo PET y unicel.

La cuenca

Como es de conocimiento general, la Cuenca de Querétaro o Lerma-Santiago, tiene varias presas: la Santa Catarina, de donde el agua mana hacia el arroyo y de ahí se canaliza a la presa de Dolores o Bicentenario, en el mismo Santa Rosa Jáuregui y, durante la administración de José Calzada Rovirosa, se construyó otro cuerpo de agua intermedio entre la presa de Dolores y la presa del Cajón, en Juriquilla, “El Salto”.

El Cajón

La presa de el cajón aunque está al cien por ciento de su capacidad, unos 600 mil metros cúbicos, no está desbordándose gracias a una obra reciente: un vertedero auxiliar, manejado mecánicamente mediante el cual se permite el desfogue controlado hacia en Dren del Arenal y se evita que el agua desborde por el vertedero original, con mucha mayor fuerza y cantidad.

El agua de la presa de El Cajón se deriva al dren de El Arenal y de ahí tiene su recorrido pasando por Jurica Pueblo, donde el exgobernador Francisco Domínguez, junto con el entonces alcalde Marcos Aguilar, ampliaron el dren, lo elevaron y ademaron para beneficio de las delegaciones Santa Rosa Jáuregui y Félix Osores Sotomayor.

De acuerdo con los vecinos de Jurica Pueblo, el puente vehicular que cruza el dren cuando crece el caudal por las lluvias y el desfogue de las presas, el agua alcanza a pegar en dicho puente y se deriva a sus casas y aguas abajo se encuentran dos curvas cerradas en la ruta del dren, lo que permite desbordamientos hacia Jurica, donde también se evidencia que no hay respeto en las construcciones levantando muros a un metro aproximadamente de la orilla del dren y esto también hace cobrar velocidad al caudal y finalmente se inundan algunas zonas como bulevares, Jurica, y sus construcciones están en peligro latente por la proximidad.

El Río Querétaro

El agua del dren el Arenal se conecta o desfoga en el Río Querétaro, de donde toma su cauce hacia Guanajuato y finalmente llegará a Jalisco, a la Laguna de Chapala.

Del Río Querétaro se deriva un canal auxiliar y dado que Santa maría Magdalena es el punto más bajo del valle de Querétaro, las aguas lo golpean salvajemente cada que hay lluvias fuertes, inundando principalmente la Avenida Morelos y las calles

perpendiculares y el dren que está cercano a la vía, también se desborda y causa graves afectaciones.

Conclusiones

Al término de nuestro recorrido, acompañados de quien mucho sabe de estas situaciones, concluimos en que por ahora los cuerpos de agua de esta parte de la Región Hidrológica Lerma-Santiago, en lo que refiere a la Presa de Santa Catarina, la Soledad o Bicentenario, El Salto y El Cajón, así como el Dren del Arenal, no representan peligro por el momento, sin embargo no nos confiaríamos en ello, por las lluvias que se han estado presentando y que seguramente vendrán más, así que no hay que bajar la guardia y estar preparados para las contingencias.

Actividad de los pobladores que aprovechan el desfogue de la presa de Canta Catarina, para pescar con cubetas o redes de costal.

Canal auxiliar de Santa maría Magdalena, en días pasado fue una amenaza, el peligro es latente.

Canal de la Presa de Santa Catarina, para el desfogue controlado.

Construcciones que están casi pegadas al dren son de riesgo permanente.

De pesca, dicen que los peces recuperados son para pie de cría, hay quienes aseguran que van a la sartén para acabar fritos.

Desfogue de la Presa de El Cajón al Dren del Arenal.

Dren del Arenal, que durante la administración de Marcos Aguilar fue ampliado y ademado.

El Cajón una bella presa de Juriquilla se encuentra sobre su límite.

El puente de Jurica Pueblo llega a ser alcanzado por el caudal y el agua se desvía a las casas habitación.

Jugando en el vertedero de la presa de Santa Catarina.

Jurica Pueblo era de las zonas de mayor afectación, gracias a las obras se ha atemperado el riesgo.

Saltando de la cubeta algunos peces en busca de su libertad.

Santa Catarina aún no llega al máximo de su capacidad y no representa, por el momento, riesgo alguno.

Santa María Magdalena, por ser la zona más baja del valle de Querétaro, sufre de constantes inundaciones por las lluvias.

Trabajos para desaguar las calles de Santa María Magdalena.

Vertedero auxiliar de la presa del Cajón, una obra de mucha utilidad.

Vertedero, el vertedero de El Cajón, el original tiene alivio en el vertedero auxiliar que desfoga controladamente.

Panorámica de la presa de Santa Catarina.

