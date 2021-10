Deshabitadas, más de 20 casas por hundimientos

Hundimientos en casas habitación tras inundaciones va en incremento.

Hasta el momento hay un registro de siete en Bosques de San Juan y 16 en La Rueda

Por Josefina Herrera

Después de que algunas zonas de San Juan del Río se vieran afectadas por inundaciones, al bajar el nivel de agua comenzaron a registrarse hundimientos en distintos puntos del municipio, pero en los fraccionamientos que más se han presentado es en Bosques de San Juan y La Rueda, motivo por el que han tenido que desalojar a varios habitantes.

Hasta el momento se tiene el registro de por lo menos 23 viviendas donde se han registrado estos hundimientos, siete en Bosques de San Juan y 16 en La Rueda, y por seguridad de sus habitantes, las autoridades les han pedido que salgan de sus casas para hacer los estudios correspondientes y medir el grado de riesgo en la infraestructura, indicó el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia.

“Se habla de hundimientos no socavones, primero, hay reblandecimiento, se seca la tierra y va a haber asentamientos en las estructuras, se hizo un estudio por ejemplo de estas estructuras, realmente también hay movimiento de tierras, hay unas viviendas por ejemplo aquí que fueron desalojadas, casas que estaban en riesgo porque tenemos saldo blanco y queremos mantenerlo, yo le pido a Dios de verdad que no se nos vaya nadie como en otros municipios que desgraciadamente familias están en Duelo porque perdieron un ser querido, aquí no, y no queremos tenerlo, por eso la unión de toda la participación, de toda la presencia del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la policía estatal, aparte de la seguridad aquí está, ¿con quién?, con los vecinos”.

En este sentido dijo que todavía sigue incrementando el número de viviendas en riesgo derivado de la aparición de estos hundimientos, sin embargo, se está realizando el estudio técnico correspondiente para determinar que no haya algún riesgo en la vida e integridad de las personas, por lo que estas viviendas se encuentran acordonadas en tanto no haya certeza de las consecuencias de las estructuras.

Por otro lado, también informó que a las personas afectadas se les está brindando asesoría y acompañamiento, además de que en el caso de La Rueda, los habitantes afectados están ocupando otras casas hasta que haya una respuesta más concreta respecto a la situación de sus viviendas.

“Son 16 casas que junto con Obras Públicas hicimos la delimitación, son entre 16 y 18 que no están habitadas en estos momentos, sin embargo aquí los vecinos hay algunas casas que no están habitadas y que los jefes de privada tienen las llaves, pues están permitiéndoles dormir en lo que se resuelve esta situación, el diagnóstico final nos lo darán ya los expertos y se van a decir cuáles por ejemplo ya no pueden regresar a sus hogares, en Bosques de San Juan y la Rueda son principalmente las que se están censando todavía, ahorita ya están incrementando en Bosques de San Juan, no podría dar un dato exacto para no equivocarnos pero por lo menos eran entre cinco y siete en Bosques de San Juan, y 16 en La Rueda”, explicó la coordinadora de Protección Civil, Verónica Luján.

Finalmente, el alcalde agregó que se necesita tener el diagnóstico de los expertos para que haya una propuesta a los vecinos afectados, pero que seguramente en los próximos días se podrá tener la información más clara de lo que procede, mientras tanto cuentan con el apoyo total de gobierno del estado, quien tiene toda la intención de dar las mejores soluciones.

