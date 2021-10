Ladrilleros registran pérdidas de 100 mil pesos por inundaciones

Las inundaciones registradas en ladrilleras de San Nicolás han registrado pérdidas económicas millonarias.

Sus hornos y materia prima se dañó con el paso del agua, lo cual ha detenido gran parte de su producción

Por Josefina Herrera

Uno de los empresarios de las ladrilleras de la comunidad de San Nicolás, perteneciente al municipio de Tequisquiapan, informó que en el último mes se han registrado pérdidas de hasta cien mil pesos debido a las inundaciones, pues sus hornos y material se vieron afectados por el agua.

En este sentido, dijo apenas están logrando avanzar en su trabajo, pues aunque el nivel de agua ya bajó, todavía hay humedad en su fuente de trabajo y no han terminado de hacer la limpieza correspondiente, pues el ingreso de agua fue demasiada.

“Pues si nos pegó duro porque ahorita ya casi vamos a tener un mes, dos semanas que no hemos generado nada por lo mismo de la lluvia, en un mes se podría decir que es una pérdida de unos cien millones de pesos, 110, 90 mil tranquilo, así nada más que esté baja la venta, que no haya tanta producción, esa es la cantidad más o menos perdida ahorita que no se ha generado ahorita por lo mismo de la inundación”.

Cabe mencionar que el registro que tiene la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), se hablaba de al menos 36 ladrilleras afectadas en esta comunidad, mismas que el gobierno del estado estaría apoyando con una cantidad de 35 mil pesos, sin embargo, varios de ellos tienen parada su producción debido a que se mojó su materia prima y hornos.

El empresario señaló que varios de ellos están pegados a la ribera del río, y por tal motivo las afectaciones fueron mayores, pero no sólo les está pegando a ellos, sino también a sus trabajadores, quienes reciben un sueldo y que de momento no están recibiendo la totalidad del mismo por la situación.

“En ese aspecto estamos con el problema de que no se puede trabajar ahorita porque como te muestro aquí en los patios no se puede hacer nada, estamos esperando que baje el nivel del río porque si vuelve a llegar el agua va a ser lo mismo y vamos a estar en la misma situación, es la segunda vez que se inunda San Nicolás, pues esperamos nada más que lo que estamos haciendo nos de tregua el tiempo porque si no nos da tregua no se puede hacer nada, estamos demasiado afectados por las inundaciones aquí, no sé cuántos sean pero si son varios de que está dañado su material, y pues hay a muchos que el material si se dañó, de cinco mil, 10 mil, creo hasta más de lo que te estoy comentando, pero mientras no pase nada a nuestra persona lo demás tiene solución en lo económico”.

Ante la situación, mantienen el ánimo de que pueda llegar el apoyo prometido por las autoridades y seguir hacia adelante, pues no pueden quedarse parados en su producción, y aunque es la segunda vez que hacen labores de limpieza, tienen la esperanza de que no se vuelvan a inundar para poder recuperarse.

