Vox exige a México que dignifiquen la tumba de Hernán Cortés

Expresaron que Hernán Cortés transformó la historia del mundo.

Envió dos iniciativas a favor del reconocimiento y dignificación de la figura de Hernán Cortés

El partido español Vox envió dos iniciativas al Congreso, en la primera exigen que el gobierno de España organice homenajes a Hernán Cortés y, en la segunda buscan obligar a México a que le démantenimiento y mejore su tumba.

Y aunque el partido reconoció que en la colonización sí hubo abusos, argumentó que ello fue necesario para transformar a la sociedad, abonando a la Hispanidad y transformando la historia del mundo.

La primera iniciativa refiere: “promover, a través de las instituciones del Estado, la divulgación y promoción de la figura de Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, por su importante contribución a la historia militar del mundo”, ello en el marco de los 500 años de la conquista de México.

Y la segunda iniciativa, que se plantea como una discusión dentro de la Comisión de Cultura refiere: “llevar a cabo las gestiones diplomáticas necesarias ante el Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que se proceda al adecentamiento y adecuada señalización del sepulcro de Hernán Cortes, permitiéndose su visita”. El objetivo es que dicho sepulcro se encuentre en la Parroquia de Jesús Nazareno e Inmaculada Concepción de la Ciudad de México.

Esto se da en el marco en el que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, exigió al gobierno español pedir disculpas por la Conquista y, en el que el expresidente de España José María Aznar en contra replica dijo “en esta época en la que se pide perdón por todo yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón”, tras explicar que si las cosas no se hubieran dado como fueron, López Obrador no podría llamarse así ni estar en esa posición, además de que la evangelización no hubiera sido posible.