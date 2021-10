Concluye censo de afectaciones en La Rueda por SEDESOQ

En total 996 viviendas resultaron con alguna afectación tras la inundación

Por Josefina Herrera

Noticias

La Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Querétaro (SEDESOQ), concluyó con el censo de las viviendas que se vieron afectadas en el fraccionamiento de La Rueda con las pasadas inundaciones, de las cuales se obtuvieron mil 336 entrevistas, así lo manifestó el titular de esta dependencia, Agustín Dorantes Lámbarri.

Indicó que tras haberse entrevistado con los propietarios afectados, se les está considerando para entregarles los apoyos en efectivo o en especie, pero ello dependerá de lo que cada uno determine, por lo que esta resolución quedará lista la próxima semana para que gobierno del estado pueda brindar el recurso.

“Justo estaba platicando con el Comité de colonos, estamos definiendo el modo de entrega de apoyo y también el tipo de apoyo, la siguiente semana quedaron de darme una definición, no me quiero adelantar hasta que los vecinos determinen qué mecanismo es el que más les conviene, pero el mensaje importante es que estamos tomando consideración a la ciudadanía, les estamos preguntando, estamos realizando el censo y ya tenemos los datos globales de La Rueda. Se realizaron hasta el momento mil 336 censos, entrevistas, de éstas 776 viviendas tuvieron daños en muebles o electrodomésticos, 162 tuvieron otro tipo de afectaciones y 398 viviendas no tuvieron ninguna afectación evidente”, explicó el funcionario estatal.

Aunque aún no se tiene un monto, tras estas afectaciones, se podría estar determinado de acuerdo a cada vivienda el tipo de apoyo, y al obtener la lista, será el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, quien haga el anuncio oficial para entregar este recurso.

“El monto lo daremos a conocer en cuanto platiquemos con los vecinos y lo determinemos, el mensaje claro del gobernador desde el minuto uno de su administración, tiene indicaciones para atender de forma inmediata, urgente las localidades con las afectaciones, ha habido una presencia permanente por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y de gobierno del estado en las distintas localidades con afectación y seguiremos cerca de la gente, seguiremos atendiendo las necesidades, y sobre todo dando respuestas en la medida de las finanzas de gobierno del estado hasta nuestro máximo alcance”.

Finalmente, señaló que el hecho de que el gobernador haya declarado los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan como zona de desastre, es fundamental para accionar de una manera más rápida en las afectaciones registradas.