El creador de piedra

El transformador: Pasa de pintar en piedra de 100 kilos a material ligero

“En el país yo veo que tenemos que retomar un rumbo, espero que lo retomemos todos como si fuera un gran barco y llevarlo hacia delante” “Siempre va a ser complicado empezar después de terminar una carrera, no creo que sea exclusivo del arte y de la pintura, no te conoce nadie, no has hecho nombre, hay que empezar picando piedra, yo comencé haciendo ilustraciones, y caricatura para periódicos y revistas, tenía 21 años en la Ciudad de México y con eso me sostenía” “A este material llego porque me han pedido obras en lugares lejanos, tanto como para venta y exposición, y mi respuesta siempre ha sido que no se puede, no se puede porque no tengo suficiente obra de mi colección personal”

Por Aracely Tovar/ Sergio Hernández

Fotos: Dither López

Víctor Cauduro abre su estudio. No sólo muestra su espectacular obra; sino que da a conocer su nuevo “lienzo” una piedra hecha por el mismo, ligera y resistente, que sustituye al pesado mármol. Sigue marcando la pauta en esta técnica. En esta platica en su estudio habla de cómo ve el país y del contexto cultural actual. Y asegura que hoy le aburre pintar en tela.

Se tiene que retomar el rumbo

El maestro Víctor Cauduro señala de entrada su preocupación: “México… en todos sus aspectos, en lo social y político”

-¿Lo ves muy mal?, se le revira

Sin pensar remata: “¿Lo ves tu bien? … yo veo que tenemos que retomar un rumbo, espero que lo retomemos todos como si fuera un gran barco y llevarlo hacia delante”.

-¿Cuál es tu opinión de esos 3 años en materia cultural?

-En todos los temas me parece que está muy complicado.

-¿Un desastre?

-Pues no tanto como un desastre, pero no pienso que sea el camino correcto, y en temas de las artes plásticas no hay ninguna, todo lo contrario, veo una gran propuesta, los productores que son los actores dentro del área de la cultura en todos sus ramos, va muy bien. En el lado de la pintura también hay nuevas propuestas, nuevos talentos, jóvenes que tienen una propuesta verdaderamente estupenda y que van con todo hacia delante, preocupaciones como tales no tengo.

El boom cultural de Querétaro

Víctor Cauduro señala que en Querétaro hay una serie de nuevos talentos con buenas propuestas, tengo unos colegas que han venido a radicar aquí a Querétaro, con trayectoria y una calidad de obra extraordinaria, y radican aquí por los beneficios que tienen vivir en Querétaro con lo difícil que es sobrevivir en la ciudad de México.

Pero además, dice, hay galerías que están por abrir, las exposiciones, digo, estamos viviendo COVID que nos ha encerrado y los museos y galerías, ha sufrido un cierre y descalabro, pero a pesar de eso los artistas…, si me preguntan, ¿Como ha sido tu vida con el COVID?, pues la misma, los pintores vivimos en el encierro, yo trabajo aquí solo, no dejé de producir durante toda la pandemia, si no hay encargos yo estoy haciendo mi obra que es para mí.

-¿Has visto con estos 6 años los apoyos a la comunidad artística?

-Lo que yo tengo entendido si hay apoyos, hay buenos, a través de la secretaria de la cultura los apoyos a jóvenes creadores y artistas con trayectoria si los hay muy buenos, que los jóvenes, sobre todo ellos tienen que aprovecharlos.

-¿Cuándo empiezas que tienes que hacer como artista?

-En mi caso yo me he manejado yo a mi mismo, pero el tema de trabajar con galerías es que a veces las comisiones son demasiadas altas, el que se quema las pestañas es el artista durante horas y horas de trabajo, el galerista levanta el teléfono y se lleva el 50%, 60% y hasta el 70%, que, si es importante el apoyo de una galería, pero yo decidí irme por mi cuenta y me ha ido muy bien, no tengo ninguna manera de quejarme.

-¿Es complicado para un joven artista vender?

-Siempre va a ser complicado empezar después de terminar una carrera, no creo que sea exclusivo del arte y de la pintura, no te conoce nadie, no has hecho nombre, hay que empezar picando piedra, yo comencé haciendo ilustraciones, y caricatura para periódicos y revistas, tenia 21 años en la Ciudad de México y con eso me sostenía, y por otro lado hacia mis propias pinturas que las hice realmente para tenerlos de disfrute en mi departamento y después se dio que un coleccionista me las comprara todas y me dijeron, “deja la ilustración y vámonos a la pintura”, y así empecé en 1983.

-¿No era tu intención dedicarte a la pintura?

-Si lo era, pero había que pagar la renta, pinceles, eso me lo permitió hacerlo aunque en México la ilustración y la caricatura no está bien pagada pero pues era algo, la satisfacción de poder dedicarme de tiempo completo en algo que tenía que ver con la gráfica, finalmente también te foguea hacer ilustraciones, eran más dibujo, luego más pinturas y luego ya obras pictóricas y las vendía como ilustración, nomás que obviamente al precio de la fracción de una obra de arte, pero ese fue el inicio, yo creo que cada quien inicia su camino, cada quien tiene que encontrarlo. Lo que me comentabas de los apoyos de Conaculta a los jóvenes creadores es muy bueno porque después de ganar ese premio hay un apoyo económico y después ellos mismos te colocan en una exposición en alguno de los museos importantes de la ciudad, te da prestigio y presencia, hay que aprovechar eso. Lo que le recomendaría a los recién egresado de la academia de bellas artes es que les entre a los concursos.

Amable nos recibe en su casa-estudio, donde abundan sus obras, algunas de las cuales están a punto de entregarse a sus dueños, otras de proyectos pasados, ofrece café y un recorrido por lo que un día quiere hacer una galería privada.

Va mostrando las piedras donde hoy trabaja –piezas que llegan a pesar cientos de kilos- revela que ya desarrolla una alternativa, para que su obra, se plasme en un material menos pesado que en la piedra natural. Hoy trabaja sobre placa, particularmente travertino o mármoles.

El mármol implica, dice, un manejo más complicado, pero es algo que me fascina porque es un pedacito del planeta, unas de las piezas tienen restos fósiles, rastros de millones de años, ese es un encanto particular que tiene la piedra natural pero su manejo es una complicación. Una placa grande, de 1.70 x 3 metros con 2 centímetros de grueso a la hora de moverla es muy peligroso y complicado, si se rompe y le dedique muchas horas de trabajo, pues es una frustración.

Pero para exportarlas, moverlas a cualquier parte, es muy costoso y riesgoso, entonces como alternativa trabaje en el desarrollo de la piedra ligera, esto es una reconstrucción porque se hace con polvo de mármol, marmolina, materiales como resinas, medios acrílicos y vinílicos, reconstruyo el mismo mármol en una especie de sándwich con poliestireno, mejor conocido como unicel, y lo que queda es una piedra absolutamente ligera, se ve igual que una piedra natural, solo pesa 100 veces menos y si llega haber un accidente no se rompe, entonces para exportar a cualquier parte del mundo la pongo en una caja de cartón con su respectiva envoltura de burbuja, llega por DHL a un costo muy bajo y con poco riesgo.

-¿Cómo llegas a ese material?

-A este material llego porque me han pedido obras en lugares lejanos, tanto como para venta y exposición, y mi respuesta siempre ha sido que no se puede, no se puede porque no tengo suficiente obra de mi colección personal, y porque no me atrevería pedirle a coleccionistas porque es lo que normalmente un pintor hace cuando quiere hacer una exposición grande, es un riesgo que no quisiera tener, además de los costos, como le digo a un cliente “lo siento mucho, perdí tu pieza”, por eso he dicho que no.

La alternativa era hacer una obra para seguir con el mismo lenguaje plástico sobre la piedra, pero esta es una obra que si es manejable y transportable.

Tuve que hacer una serie de experimentos, porque no hay un manual, nada te dice como se hace, pues en base en el acierto y el error, aquí en el estudio, empecé con pedazos pequeños, algunos de ellos ya los tengo en el exterior (desde hace seis meses) sometidos al sol y la lluvia, y están como si los hubiera hecho ayer, probado está que tiene resistencia absolutamente a todo igual que una placa de piedra natural.

Los costos se incrementan –agrega- porque hay que hacerla, el travertino yo voy y la compro, no es caro, son de costos muy accesibles, pero esta nueva “piedra” hay que hacerla, es como hacer una escultura, empezando de cero con el unicel, tallándola, haciéndole las grietas, etc., hasta que tengo la piedra terminada y eso lleva un costo.

-¿Cuánto te lleva hacer una piedra?

-Pues hay que aplicar materiales y dejarlos secar un día, entonces no se puede trabajar de corrido, y pues en ese inter puedo empezar con otra, me pude llevar dos días hacer una, después una vez que la tengo terminada es hacer la pintura.

Ahora se está exponiendo una de estas piedras ligeras con una obra de un minotauro con el laberinto en el museo de arte.

-¿Cómo nace pintar en piedra?, antes pintabas en óleo…

-Sigo pintando en óleo, o sea estas piedras son óleo. Pero el lienzo ya lo dejé completamente, hoy por hoy me aburre tener que pintar en lienzo, lo llegue a hacer un tiempo para Secretaria de Hacienda, pero ese era otro de los problemas, me rechazaron dos ejercicios fiscales, con argumento de que la obra no era representativa de lo que estoy haciendo. Ellos lo saben todo, saben que pinto sobre piedra y me dicen “¿Por qué no nos entregas lo que estás haciendo?”, en primera porque no tienen la infraestructura para mover piedra en placa, no tienen ni como moverla, ni tienen la experiencia y sería un desastre, entonces también a la Secretaria de Hacienda ya van tres ejercicios fiscales que les pago con obra en piedra ligera, y les ha encantado porque es el mismo lenguaje de lo que estoy haciendo ahorita, no me pueden decir que este no es representativo de mi trabajo. Cuando les entregaba lienzo me decían, “es que tu no pintas en lienzo, te estamos viendo en tu página web y redes sociales y no se refleja”, y ahora ya todo lo que le daré a la Secretaría de Hacienda y a todo el mundo, será la piedra ligera, es mucho más práctico y seguro.

-¿Cuáles son los motivos para pintar?

-Son varios, he trabajado varias obras por encargo, son temas muy variados, el que se presenta en el museo de artes, es un ser mitológico de la antigua Grecia, el laberinto y el minotauro. A la Secretara de Hacienda les entregue un ciclope con cornamenta, una mezcla entre el fauno y el ciclope, y como eso a veces si me voy por esa vertiente de temática de la mitología griega, me gusta, pueden ser tan variados como gustes, algunos temas nacionalistas como el águila que tengo ahí afuera, pero la otra que no tiene nada que ver es la diosa de la fertilidad y de la tierra con los planetas y la luna.

-¿Cómo llegas a proponer el proyecto en los murales de Palacio de Gobierno?

-No, no, esto nació porque hace muchos años yo tenía la inquietud en hacer obra de formato mural en algún edificio público, entonces tenía ya unos bocetos hechos, con varios temas sobre la independencia, y lo que me faltaba era hacer el contacto con el gobernador del estado en turno, En ese caso fue José Calzada, y yo sin saber que el a su vez tenía el interés de hacer murales con la historia de México, entonces coincidimos, no fue de inmediato pero llegamos, y de esa manera arrancamos con el primero en Palacio de Gobierno con el tema de la independencia, después de esta inauguración salió la posibilidad de hacer los otros tres, que fue la restauración de La República, La Constitución de 1919, la Revolución y la águila Republicana.

Me dejo una gran satisfacción, la problemática fue la técnica, pero fue muy interesante resolverla, pintar en piedra natural con el peso que tiene. Se hizo a forma de políptico con piedras medianas, era un reto porque los muros de los inmuebles de esos tiempos tienen una serie de materiales, no es un material uniforme, es un material que tiene diferentes tipos de aplanados, entonces le metimos unos taquetes con anclaje de presión muy fuertes y muchos, incluso con algunos se traspasa de muro a muro.

-¿Cuánto pesan?

-Son 30 metros cuadrados a 60 kilos por metro cuadrado, son varias toneladas, no nos podíamos permitir que existiera la posibilidad de que colapsaran, primero que se lastimara alguien, y pues también la perdida obra, están muy bien ancladas incluso tiemble, no pasa nada.

–¿Has hecho más trabajos históricos?

-Últimamente no he pintado nada histórico, más que el Juárez que tengo en el jardín y el águila.

– ¿Por qué a Juárez …

-Lo hice como una espinita que se me quedo desde que pinte la restauración de la república, y siempre se me quedó la duda de cómo se vería enojado, lo pinte aquí enojado, la verdad prefiero sonriente, es una sonrisa que refleja el triunfo, es una sonrisa de satisfacción, no tiene nada que ver con burlas, pero es una sonrisa por el éxito de haber restaurado la republica realmente es nuestra segunda independencia.

Comparte que a diario pinta unas seis horas, si no tengo encargos, unas cuatro horas en la mañana, 2 o 3 en la tarde, cuando hay encargos, por el ejemplo con los murales de palacio de gobierno, empezaba desde las 7 de la mañana y a veces terminaba a las 12 de la noche, pero yo tenía que cumplir con una entrega en una fecha precia, y no podía decirle al gobernador que no se terminaba, imposible. El día tiene 24 horas y hay que aprovecharlas.

-¿Has pintado abstracto?

-Como ejercicio sobre todo para ver cómo reaccionan ciertos materiales con textura que después aplico en lo mío que es el realismo, a veces le pongo elementos que pueden ser surrealistas, pero básicamente en la línea del realismo.