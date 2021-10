Piden justicia para Juan Alexis por su asesinato

Familiares y habitantes de Los Cerritos se manifestaron en la plaza pública de Tequisquiapan para exigir a autoridades se esclarezca la muerte del joven

Por Josefina Herrera

A casi un mes del asesinato de Juan Alexis, un joven de 17 años que murió en un enfrentamiento entre policías municipales de Tequisquiapan, junto con Guardia Nacional contra civiles en Los Cerritos, familiares y habitantes del lugar piden se esclarezcan los hechos, pues hasta el momento no ha habido respuesta por parte de las autoridades competentes en el caso.

Este domingo realizaron una marcha para exigir justicia por el joven, ya que de acuerdo a los datos recopilados por los familiares, Juan Alexis no estaba involucrado en ningún acto delictivo, y aunque la investigación sigue su proceso, indican que autoridades municipales no se han hecho responsables del suceso, pues ni siquiera se han acercado con ellos para dar alguna explicación del por qué recibió los impactos de bala, lo cual provocó que perdiera la vida.

“Habitantes de la comunidad de Los Cerritos y familiares nos estamos manifestando para exigir justicia por la muerte de Juan Alexis, un joven de 17 años que fue asesinado por policías municipales y Guardia Nacional, hasta el día de hoy la Fiscalía ha retrasado el proceso con información, está bastante detenida, exigimos que autoridades correspondientes agilicen el caso de Juan Alexis Gómez, ellos saben que fue un asesinato y nosotros exigimos justicia”, declaró Guadalupe Olvera, tía del adolescente.

Ante los presentes, señaló que están conscientes de que nada les devolverá la vida del joven, sin embargo necesitan respuestas, pues las autoridades municipales se han mantenido muy herméticas en el caso, por lo que piden se le dé agilidad y procedan contra los responsables.

“Queremos que los responsables paguen por su delito, las autoridades municipales desde día del acto ni siquiera se han presentado en la comunidad de Los Cerritos para tomar parte de los hechos, hasta el día de hoy ni siquiera entran para allá con cualquier apoyo que se tenga que dar a la comunidad, ahora ya no se da ahí porque las autoridades ni siquiera entran a Los Cerritos, Antonio Mejía no se ha hecho cargo, por parte de las autoridades municipales no hay nada, la Fiscalía ha retrasado muchísimo la información, exigimos le den agilidad al caso de Juan Alexis porque ya saben que fue un asesinato, por supuesto que hay un indicio, por supuesto que hay pruebas, por eso la Fiscalía está retrasando el proceso, porque saben que los responsables son autoridades tanto municipales como Guardia Nacional”.

Por su parte, el papá de Juan Alexis, Juan Gómez de la Cruz, indicó que ha estado muy pendiente del seguimiento del asesinato de su hijo, pero el trámite va muy lento, y por parte del municipio no hay acercamiento, lo cual también los tiene desconcertados y al mismo tiempo enojados, y por ello están aclamando justicia para el joven.

“Hemos ido a la Fiscalía y lo que estoy pidiendo es que se agilice más que nada mi trámite, hasta el momento no he tenido nada todavía, hasta el momento nadie se me ha acercado, ni el presidente municipal de Tequisquiapan, él dice no hablar de este tema, e incluso yo pienso que él debería de hablar porque de la misma institución fueron los mismos policías municipales los que participaron en conjunto con la Guardia Nacional, entonces no veo el problema por el cual el no quiere hablar siendo la misma institución que participó dentro de todo el caso”.

Cabe recordar que tras un reporte que recibió la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tequisquiapan, los elementos acudieron a la comunidad de Los Cerritos, pues todo indicaba que un grupo de jóvenes se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, sin embargo, a decir de sus familiares, Juan Alexis no estaba con ellos, pues tras presentarse las detonaciones el joven fue quien resultó herido, y después de este hecho, los uniformados se alejaron del lugar dejándolo en esas condiciones, y por ello surge la inquietud de sus familiares para esclarecer los hechos.